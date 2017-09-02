закрыть
2 сентября 2017, суббота, 11:55
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Названа максимальная продолжительность жизни человека

4
  • 2.09.2017, 8:46
  • 7,157

Ученые установили предел продолжительности жизни для мужчин и женщин.

Голландские ученые определили максимальную продолжительность жизни человека, сообщается на сайте Тилбургского университета.

По данным специалистов, мужчины могут дожить до 114,1 года, а женщины − до 115,7 года.

К такому выводу ученые пришли после анализа продолжительности жизни свыше 75 тысяч жителей Нидерландов, скончавшихся за последние 30 лет в возрасте более 94 лет.

При этом отмечается, что за 1986-2015 годы максимальная продолжительность жизни людей не изменилась. В связи с этим ученые предположили, что достигнут предел человеческой жизни.


Мнение

Коммунисты, назад!
Коммунисты, назад! Ирина Халип
Топ-5 тэзісаў мэму «Вяйшнорыя»
Топ-5 тэзісаў мэму «Вяйшнорыя» Севярын Квяткоўскі
Послушай Лукашенко и сделай наоборот
Послушай Лукашенко и сделай наоборот Леонид Злотников
Как консолидировать нацию
Как консолидировать нацию Николай Статкевич


Интервью

Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота
Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского