Названа максимальная продолжительность жизни человека 4 2.09.2017, 8:46

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Ученые установили предел продолжительности жизни для мужчин и женщин.

Голландские ученые определили максимальную продолжительность жизни человека, сообщается на сайте Тилбургского университета.

По данным специалистов, мужчины могут дожить до 114,1 года, а женщины − до 115,7 года.

К такому выводу ученые пришли после анализа продолжительности жизни свыше 75 тысяч жителей Нидерландов, скончавшихся за последние 30 лет в возрасте более 94 лет.

При этом отмечается, что за 1986-2015 годы максимальная продолжительность жизни людей не изменилась. В связи с этим ученые предположили, что достигнут предел человеческой жизни.