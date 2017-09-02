Компьютеры «ставят на учет», а окна проверяют по предписанию Совмина 15 2.09.2017, 9:12

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«Оконщики» и прочие проверяющие теперь ссылаются на чиновников и выбирают названия, созвучные госслужбам.

Фильтрами для воды и регулировкой окон уже никого не удивишь. После многочисленных публикаций в прессе, казалось бы, не должно остаться ни одной наивной бабушки, которая пустила бы в дом самозванцев. Но и способы работы мошенники, становятся все более жесткими. СМИ узнали о новых методах обманщиков.

«Пустить наших сотрудников в дом - ваша обязанность!»

- Мне позвонили по телефону и назвали по имени и отчеству, - рассказала kp.by минчанка Инна. - Интересно, что моего имени в доступных базах данных нет - квартиру мы купили недавно. Единственное место, откуда они могли получить такие данные, это ЖЭС. Представились они некой «Энергетической службой Минска». Стали рассказывать о том, что в нашем доме участились случаи возгорания проводки в связи с изношенностью, что необходимо провести исследования электросетей... Я отказалась, а женщина на том конце провода ответила: «Пустить сотрудников в квартиру - это ваша обязанность!». Я положила трубку.

Некоторые мошенники прикрываются ни много ни мало Советом Министров Республики Беларусь. Можно подумать, что премьер-министр Андрей Кобяков на пленарном заседании чуть ли не лично дает поручение проверить оконные рамы.

- Мне позвонили утром, говорят: «Сразу хотим предупредить, что мы не какие-то мошенники, а официальная служба, и работаем по предписанию Совмина. Есть распоряжение о полной проверке оконных рам. Согласно распоряжению, вы обязаны предоставить доступ в помещение» - рассказала читательница Наталья. - Я ответила, что никакой доступ я предоставлять не буду, на что получила ответ на повышенных тонах: «Женщина, вы не поняли? Вы обязаны предоставить доступ!» Я в шоке бросила трубку.

«Проводим учет компьютерного оборудования»

Еще один вариант мошенничества, который появился в Минске, явно рассчитан на людей старшего возраста, которые не слишком разбираются в современных технологиях и оборудовании.

- Они представились как «Компьютерные сети Минска» и спросили, установлен ли у нас модем, - рассказал минчанин Кирилл. - Потом задали вопрос, сколько в доме компьютеров. Тут я понял, что это мошенники, естественно, и ничего им про компьютеры не ответил. А они дальше начали тараторить про то, что сейчас ведется учет телекоммуникационного и компьютерного оборудования, производится обследование компьютеров и модемов на предмет их влияния на электрические сети, перегрузки, и все такое. Естественно, после такого бреда разговор продолжать я не стал и положил трубку.

Мнение: «Юридически у них может быть все чисто»

В Бресте люди ходят по квартирам и представляются сотрудниками «Брестэнерго». Говорят, что производят замер напряжения в электрической сети, проверку правильности работы счетчика, замену «автоматов», а после якобы «бесплатного» осмотра предлагают заключить договор на оказание платных услуг.

- Мы призываем потребителей быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников, - рассказал специалист по связям со СМИ РУП «Брестэнерго» Владимир Горонькин. Он напомнил, что все официальные сотрудники при посещении квартир и домов должны быть одеты в спецодежду и иметь удостоверение с указанием ФИО, структурного подразделения, должности, срока действия удостоверения, должны быть фотография и печать филиала.

- И самое главное: сотрудники филиалов электрических сетей не предлагают заключить договор «на месте» на оказание услуг, - рассказал специалист.

Обращение в правоохранительные органы не всегда может помочь:

- Мне позвонили в домофон, предложили провести осмотр электросетей, - рассказал житель одного из домов по улице Октябрьской Революции в Бресте. - Я спустился - стоит молодой парень, видимо, студент. Я вызвал участкового, он увел парня разбираться. Через час выяснилось: милиция им ничего сделать не может - они официально зарегистрированы как фирма с названием вроде ООО «Брестские Электросети Плюс». Они заключают договоры с безумными суммами, а работы производит человек с образованием электрика, имеющий на это все разрешения. Юридически все чисто! Вот только за замену «автомата» придется отдать 200 - 230 рублей.

В МВД крайне неохотно комментируют деятельность «фильтровщиков» и «оконщиков». «Комсомолке» известны несколько случаев обращения в милицию по таким случаям. Неофициально милиционеры говорят, что такие заявления принимают с неохотой: ничего не пропало, состава преступления нет, и бумажки писать придется зря.

Милиционеры советуют не пускать подозрительных лиц к себе в квартиру и не заключать с ними никаких договоров.