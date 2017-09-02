В Беларуси начали продаваться восстановленные iPhone 6s 2 2.09.2017, 9:14

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Внешне такие смартфоны выглядят, как новые, и отличаются от обычных лишь упаковкой.

Как сообщил белорусский Apple Premium Receller i-Store, в нашей стране стартовали продажи восстановленных (CPO) флагманов Apple 2015 года — iPhone 6s с 16 и 64 ГБ памяти.

СРО — сокращение от Certified Pre-Owned. Как правило, это смартфоны, которые уже были в употреблении и были выкуплены самой Apple в рамках программы Trade-In. В этих аппаратах меняют корпуса, батареи и неисправные компоненты (если они есть). Внешне такие смартфоны выглядят, как новые, и отличаются от обычных лишь упаковкой.

У iPhone 6s — 4,7″ дисплей (1334×750 пикселей) с поддержкой 3D Touch, 64-битный процессор A9, 2 ГБ оперативной памяти, 5 Мп фронтальная и 12 Мп основная камеры, габариты устройства — 138,3×67,1×7,1 мм; вес — 143 г.

Стоимость iPhone 6s CPO с 16 ГБ памяти — 899 рублей, с 64 ГБ — 999 рублей.