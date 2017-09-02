Мартин Шульц обвинил Россию в нарушении международного права 3 2.09.2017, 9:19

1,722

МАРТИН ШУЛЬЦ

ФОТО: TELEGRAF-EPA

Кандидат в канцлеры ФРГ считает, что российская власть проводит агрессивную внешнюю политику.

Мартин Шульц подверг резкой критике внешнюю политику Москвы.

"Правительство Владимира Путина проводит экспансивную и отчасти очень агрессивную внешнюю политику", - заявил он в интервью газете Bild, опубликованном в пятницу, 1 сентября.

Некоторые действия России в Сирии, по его мнению, "абсолютно неприемлемы".

Кроме того, кандидат в канцлеры ФРГ обвинил Россию в "грубейшем нарушении международного права в Украине и путем аннексии Крыма". По его словам, это сделала страна, обладающая правом вето в Совете Безопасности ООН, на которой лежит особая ответственность заботиться об обеспечении мира.

При этом политик затруднился ответить на вопрос ведущего, как долго может еще продолжаться оккупация Крыма. По его мнению, решить эту ситуацию можно только за столом переговоров, так как "русские сделали из этого свершившийся факт и будут на этом настаивать".

Шульц, по его признанию, не является сторонником изоляции России и выступает за диалог с Москвой. Он считает неверным делать ставку только на "спираль вооружений", к чему склоняется президент США Дональд Трамп, и, возможно, был бы готов президент Путин.

По словам Шульца, в случае победы на выборах он видит одной из своих первых задач попытку выработки, возможно в рамках ОБСЕ, единой позиции четырех европейских участников "большой семерки" - Франции, Великобритании, Германии и Италии. Чтобы потом посадить за стол переговоров атомные сверхдержавы - Россию и США.