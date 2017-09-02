Лукашенко и гнус 27 2.09.2017, 9:42

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В последнее время правитель ударился в воспоминания.

Спустя четверть века после своего вступления в большую политику нашей маленькой страны, ее руководитель освоил для себя жанр мемуаров. Но есть отличие, скажем, от Леонида Брежнева, откровения которого записывались профессиональными литераторами и предъявлялись публике после основательной редакции, после чего текст оригинала приобретал логическую стройность и идеологическую убедительность, пишет Константин Скуратович в газете «Белрынок».

Тем более, что иные мемуаристы начинают свою работу в том возрасте, когда в памяти забываются и персоналии, и даты, и события, и даже путаются стороны света.

Стремление Лукашенко обо всем своем заветном рассказать вживую, часто в телевизионном прямом эфире, приобретает форму репортажа из прошлого – и я там был, мед-пиво пил, по усам текло… Например, БелТА сообщает, что руководитель государства «во время посещения хозяйств в Шкловском и Оршанском районах» рассказал о воспоминаниях из детства. Мол, с малолетства он работал, и запомнил: «Первое, когда я сам водил коня, окучивая картошку. Поле было разделено на три части. Было 12 часов дня, жара неимоверная, оводы, мухи…».

Какие тут могут быть возражения – в каждый день бывает полдень. Но ведь не в каждый полдень стоит жара, тем более, неимоверная, и даже не в каждый жаркий полдень людей и животных заедают мухи и оводы. А во время окучивания картошки жарко обычно не бывает, но могут случиться заморозки. Поскольку посадка этой легендарной культуры в Беларуси начинается в последней декаде апреля и завершается в середине мая, то заморозки в низких местах случаются постоянно, а на возвышенных — очень часто.

Поэтому первое окучивания картофеля проводится, когда высота куста достигает 8-12 сантиметров, и состоит в подгребании влажной рыхлой почвы к нижней части растений для защиты корневой системы от неблагоприятных внешних факторов и для стимуляции ее развития. Одним из самых из разрушительных для корневой системы растения внешних факторов на этой стадии ее развития являются возвратные заморозки. Благодаря окучиванию растение укрывается слоем почвы. Это гарантирует картофель от вымерзания, хотя и замедляет его развитие. Поэтому, если заморозков не ожидается, вершинки растений оставляют над поверхностью.

По установленным учеными-агрономами и практикующими аграриями данным, первое окучивание проводится через 10-15 дней после посева, повторное – спустя 15-20 после первой. Очень важно сделать это до появления бутонов, поскольку с началом цветения завязываются клубни, которые можно легко повредить окучником.

На этом, собственно, окучивание картофеля в середине июня заканчивается по всей Беларуси, как говорится, в оптимальные агротехнические сроки. Уход за ним продолжается, но окучивание применяется избирательно – при сильно разросшейся корневой системе и в случае, когда корнеплоды выступают из земли. В этом случае картофель не нуждается в тщательном окапывании – достаточно лишь подкинуть в центр куста немного грунта.

Задолго до появления научного картофелеводства в Беларуси, задолго даже до коллективизации, крестьянин знал, что окучивать картошку следует в ранние утренние часы, специально выбирая для этого прохладные и пасмурные дни. Знал, что нельзя это делать при засухе, при «неимоверной жаре, в 12 часов» дня, по сути, закапывая клубни в раскаленный песок, как это делали пионеры, обожавшие печеную картошку, засыпая ее золой прогоревшего костра.

Крестьяне тоже понимали, что испеченные таким «горячим окучиванием» клубни расти не будут. Как сказал бы Остап Бендер, такого окучивания Заратустра бы не позволил.

Что тут говорить, сама природа установила – всякому овощу свой срок. И рыбке, и зайчику, и насекомому…

Слепни, мошки, комары и прочие кровососущие обитают и в Беларуси, и, как и повсюду, они имеют собирательное название гнус. Гнуса у нас намного меньше, чем на Севере или в Сибири, на Дальнем Востоке, но присутствует и надоедает людям, угнетает животных. Всякий об этом по себе знает, особенно сельский люд, для которого теплые дни начинаются с возрождения к жизни всяких мошек и букашек. Не всегда умея отличать одну из них от другой. Например, ошибочно к слепням часто относят оводов, которые вообще не кусаются. Они не опасны для человека, но их личинки паразитируют в коже и других органах животных. Поэтому животное не реагирует на приближение самки слепня (не так боятся), которая кусает и пьет его кровь (жалит), а при приближении самки овода, которая откладывает личинки в кожу, буквально бесятся.

Существуют самые различные способы борьбы с гнусом, и, поскольку победить человек его не может, остается приспосабливаться. Например, люди стараются работать в поле тогда, когда эта нечисть летать по разным причинам не может. Так, слепни очень теплолюбивые насекомые, поэтому активны они только летом, особенно в жаркие дни. Именно в жаркий полдень их активность достигает пика. Поэтому картошку окучивают или рано поутру, или вечером, когда недостаточно высокая температура прекращает их лет.

Тоже относится и к оводам. В жару самки спешат успеть за свое кратковременное существование отложить личинки и умереть для продолжения своего рода. Когда холодно, они летать не могут, поскольку это требует дополнительных затрат, которых нет в их очень ограниченном запасе жизненных ресурсов. Чтобы выполнить свое по жизни предназначение, им надо дождаться спокойной и жаркой погоды, которая устанавливается во второй половине июля и сохраняется до половины августа. Но в это время работы, связанные с агротехническим уходом за растениями уже завершены.

Уже все, что нужно окучено и прополото, продолжается борьба с вредителями. Например, с колорадским жуком, который заедает картофельные плантации, но в те годы, когда маленький Лукашенко, страдавший от жары, кусаемый разношерстным гнусом, этого вредителя детишки могли увидеть только на обложке школьной тетрадки. Там присутствовала картинка, рассказывалось о вредительских наклонностях этого жучка и призыв к пионерам и школьникам – при обнаружении ловить в спичечную коробку и доставлять в колхозную контору.

…Мемуары. Да, некогда все сельские жители (и колхозники, и служащие, и врачи-учителя) имели свои собственные хозяйства, почти у всех было много детей и все детишки работали по хозяйству в меру сил и умения. И в каждой сельской школе были сады с огородами, картофельные участки, которые обрабатывались школьниками. Школьники работали и в колхозах-совхозах, старшеклассники почти всю первую четверть. Как шутили, до белых мух – пока все не уберем. Но чрезмерная эксплуатация детского труда не допускалась. Поэтому не верьте иным пенсионерам, которые рассказывают о том, в каких не детских (не человеческих) условиях им приходилось окучивать картошку, или занимаются тереблением льна-долгунца.

Попросту говоря, выдергивают растения льна долгунца из почвы. Было трудно, на самом деле жарко, руки от такой работы саднили, живот был исколотым, но как-то обходилось без мух и оводов.

Потому что лен выращивали на открытых и высоких местах, куда не долетали эти кровососущие насекомые.

Избегая ненужного натурализма, тем не менее, замечу, что высказывание «А потом уже я сам окучивал картошку, а младший двоюродный брат водил лошадь. Он был поменьше меня ростом, и ему все время надо было идти, держа руки вверх, — лошадь вести». Лошадь водят при окучивании держа ее за уздечку одной рукой, то есть не за холку, а за морду или только за повод. В этом случае рост не имеет принципиального значения. Поднимать руки требовалось при развороте: когда лошадь капризничала и поднимала голову, одной рукой требовалось удерживать, а второй пригрозить замахом или даже ткнуть ее в морду.

Обычное дело. Не плохое и не хорошее. Хотя рассказчик считает что, «в общем впечатления не самые хорошие по тем временам, но очень полезные для нынешнего времени». С этим я тоже не могу согласиться, поскольку давно агротехнические работы производятся машинами, и никого в морду тыкать потребности больше нет. Бесполезно.