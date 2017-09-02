Экс-заместителя гендиректора «Велкома» освободили под залог в $20 тысяч 3 2.09.2017, 9:52

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Под стражей он находился с 4 мая 2014 года.

Бывшему заместителю гендиректора ИП «Велком» Владимиру Сачкову, которого задержали в Минске и судят в Армении, изменили меру пресечения.

Перелом в деле уроженца Беларуси произошел 17 августа. Как сообщила «БелГазете» жена Сачкова Екатерина Азёма, после неоднократно отклоненных ходатайств об изменении меры пресечения суд, наконец, пошел навстречу защите и обвиняемому, при этом и прокурор не возражал. Владимира Сачкова после более чем 3-летнего содержания под стражей освободили под залог в размере 10 млн. драмов (около $20 тыс.).

Спустя несколько дней Сачков уже обнимал срочно прилетевших в Ереван из Санкт-Петербурга свою супругу и младшего сына 2,5-летнего Алешу (на фото), который впервые увидел отца: малыш родился, когда Владимир уже находился под стражей.

Гражданина России Сачкова задержали 4 мая 2014г. в Минске по запросу Армении. В ноябре того же года Беларусь выдала его Армении для привлечения к уголовной ответственности. Следствие длилось год. Служба национальной безопасности (СНБ) Армении предъявила Сачкову обвинения в том, что якобы он во время работы в ЗАО «АрменТел» («Билайн») в составе организованной преступной группы занимался незаконной предпринимательской деятельностью, злоупотреблял своими служебными полномочиями, изменил компьютерную информацию (ст.188 ч.3 пп.1,2, ст.214 ч.2, ст.252 ч.2 п.3), и передала дело в суд.

Согласно обвинению, группа из нескольких высокопоставленных сотрудников ЗАО «АрменТел» и косвенно связанных с ними лиц создала канал связи, посредством которого международные звонки поступали в обход расчетной системы компании. Этот канал связи действовал в 2011-13гг. В результате компании и государству был нанесен крупный ущерб. Сачков свою вину отрицает.

С ноября 2015г. дело рассматривается в суде в общей юрисдикции общин Центр и Норк-Мараш Еревана. Процесс постоянно затягивался. В последние полтора года жена Сачкова и его родители-пенсионеры, живущие в Мозыре, написали десятки обращений к властям Армении, России и Беларуси. Посол России в Армении Иван Волынкин дважды писал обращения в адрес Генпрокуратуры и суда о поручительстве за Сачкова, однако армянская сторона посчитала гарантии посла недостаточными для изменения меры пресечения. Отказывали и в применении залога, как в ходе следствия, так и в суде, необходимую сумму посольство готово было внести. «Дело Сачкова» находилось на контроле у уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Не осталась в стороне и Генпрокуратура Беларуси, которая обратилась с ходатайством в адрес заместителя генпрокурора Армения «о взятии на контроль рассмотрения судом уголовного дела Сачкова В.А. и информировании о причинах, препятствующих завершению судебного производства».

В беседе с корреспондентом «БелГазеты» находящаяся в Ереване Екатерина Азёма предположила, что армянское правосудие смягчилось по отношению к ее супругу в результате «совокупности действий со стороны депутатов РФ, Москальковой, Лаврова, Генпрокуратуры РБ и, конечно, посольства России в Армении». По словам женщины, залог за освобождение Владимира внесли друзья.

Справка. Владимир Сачков родился в 1974г. в Калинковичах. В 1997г. окончил Балтийскую государственную академию (Калининград) по специальности «инженер технической эксплуатации транспортного оборудования», а в 2003г. - Калининградский институт международного бизнеса по специальности «менеджмент». С 2009г. занимал должность технического директора оператора «АрменТел» и руководил развитием фиксированных и мобильных сетей. На должность замгендиректора по техническим вопросам ИП «Велком» был назначен в январе 2014г. Женат, трое детей, супруга также уроженка Беларуси, родители живут в Мозыре.