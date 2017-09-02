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В Минске произошел сбой базы МРЭО ГАИ

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  • 2.09.2017, 9:59
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Поставить авто на учет или получить права сегодня нельзя.

   В Минске 2 сентября не будут работать МЭО МРО и административная практика.

В результате технического сбоя перестала работать база данных МРЭО ГАИ. Технический сбой произошел по всему Минску.

В ГАИ Минска tut.by рассказали, что зарегистрировать купленное авто, снять машину с учета или получить водительское удостоверение сегодня будет нельзя.

— Возможно, к вечеру неполадку устранят, но мы не можем этого сказать наверняка, — сообщили в ГАИ Минска.


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