Новый гаджет позволит извлечь звук из любой поверхности 1 2.09.2017, 10:31

Фото с сайта medusa.online

Теперь, стоя в пробке можно записать крутой трек и серьезную композицию.

Разработчики данного устройства, видимо, очень любят музыку и барабанить пальцами по любым поверхностям. Именно поэтому они придумали "умные" кольца Specdrums, позволяющие извлечь звук из любой поверхности.

Гаджет распознает цвета и "присваивает" им свой звук. Поэтому кольцами можно прикасаться к одежде, мебели и предметам на столе - каждый из них будет выдавать свое звучание.

В комплекте к кольцу поставляется 12-цветовая клавиатура. Она позволит сориентироваться и узнать, какой звук какому цвету соответствует.

Впрочем, звучание можно изменить в настройках. Так, белый цвет по умолчанию соответствует ноте "ля" на фортепиано, а коричневый - хлопку в ладоши (clap). Ударяя по карточке или поверхности вы сможете слышать в смартфоне соответствующий звук. Таким образом, стоя в пробке можно записать крутой трек и серьезную композицию.

Приложение совместимо с ОС Android и OS и позволяет подключить до 10 колец одновременно. За набор из двух колец просят 34 доллара, а за четыре - 74. Доставка, правда, ожидается, не ранее января 2018 года.