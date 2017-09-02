Посол Израиля посетил в Гомеле стройку на бывшем еврейском кладбище 3 2.09.2017, 12:17

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ФОто: svaboda.org

Споры вокруг этой стройки не утихают с начала января.

Посол Израиля в Беларуси Алан Шогам посетил 1 сентября в Гомеле на улице Сожевской строительную площадку 18-этажного жилого дома, где, по информации историков, было еврейское кладбище, сообщает «Радыё Свабода».

Место захоронения — святое

«Я могу сказать, что в Израиле, когда строился главный международный аэропорт, также были обнаружены человеческие останки. И стройка, насколько я помню, была остановлена почти на два года. Нам такие инциденты, к сожалению, хорошо знакомы. Для нас место захоронения - святое. Понять это место археологически, теологически помогают публичные дискуссии, которые проводятся сразу после их выявления. Поэтому нас это не пугает», - сказал посол.

Неизведанный мыс

Разрешение строить жилую высотку на Сожевской выдал Гомельский горисполком. Споры вокруг этой стройки не утихают с начала января. Дело дошло уже до судов - есть те, кто считает себя обиженным и оскорбленным.

Городские власти, заказчик стройки - ОДО «Агростройпром», местные официальные СМИ - на одной стороне. На другом - историки, независимые журналисты и неравнодушные горожане. Они говорят, что место строительства - так называемый северный мыс над Сожем - это археологический объект, как и все кладбища. И прежде чем начинать стройку, городские власти должны были инициировать археологические раскопки.

ФОто: svaboda.org

Этого требует и белорусский Кодекс о культуре. Да и прецедент уже был: на южном мысе, где в 2008 году строили футбольный стадион и теннисные корты, выкапывали из земли человеческие останки и еврейские надгробные памятники.

Гомельские чиновники объясняли господину Шогаму, что, мол, только на карте города 1913 года в районе нынешней стройки обозначено еврейское кладбище. А в начале ХХ века это место было застроено. В частности, здесь был известная гомельчанам больница водников, а после гериатрическая больница.

Директор ОДО «Агростройпром» Александр Боханко, заказчик стройки, говорил послу, что здесь росло много деревьев и он подростком скрывался под ними от родителей, чтобы покурить. И добавил, что в четырехметровом котловане, вырытом под фундамент, захоронений не выявлено.

Письмо из Института истории

Присутствующие на встрече президент Всемирной ассоциации белорусских евреев Яков Гутман, а также историк Мария Ляпина-Булавинская обратили внимание господина Шогама на письмо директора Института истории НАН Беларуси Вячеслава Даниловича, который ответил на запрос заказчика стройки:

«Картографический материал (планы Гомеля 1799, 1830, 1838 годов) свидетельствует о том, что в районе строительства 18-этажного жилого дома по улице Сожевской, 5 в Гомеле находилось еврейское кладбище. Оно было «упразднено» в 1885 году и, очевидно, погребения после этого времени не велись. Кладбище обозначено на планах 1910 и 1913 годов».

ФОто: svaboda.org

Сообщалось также, что гражданская застройка на месте бывшего еврейского кладбища начала осуществляться в 1920-30 годы, она отражена на аэрофотоснимках, датированных летом 1941 года. Память о кладбище постепенно стала утрачиваться, и только воспоминания старожилов о земляных работах конца ХХ - начала ХХI века до сих пор «свидетельствуют о наличии нетронутых участков бывшего еврейского кладбища».

Непростое соседство

Господина Шогама заинтересовало отсутствие захоронений в котловане, вырытом под фундамент. Яков Гутман объяснил, что застройщик сделал на площадке только три раскопа экскаватором, а полноценный археологический поиск не проводился.

«Не стоит останавливать стройку, - сказал посол, - если найден фрагмент кости. Этого недостаточно. Прекращать надо, если обнаружено похоронное место. В Израиле есть разные мнения. Одни считают: если было погребение и находятся останки, оно остается святым. Другие (и не верующие тоже) убеждены: если место было святым и впоследствии стала светским - госпиталь был или что-то другое - то прежний статус ему вернуть уже нельзя, если находятся только какие фрагменты. Понимаю возникшее недоразумение: строители искали захоронения, другие - фрагменты. Если раввинат и еврейская община говорят, что достаточно того, что найдено, то для меня как представителя государства их решения также достаточно».

Посол не исключает, что на стройке и есть какие-то фрагменты человеческих останков. И если их проверять, то следует договориться, каким образом это делать. Здесь уже нужны настоящие археологические раскопки.

ФОто: svaboda.org

Израильский дипломат поинтересовался, собирается еврейская община устанавливать какой-то памятный знак о том, что при улице Сожевской было еврейское кладбище. Получив ответ, что будущие новоселы могут воспринять это отрицательно, посол Алан Шогам заметил:

«Понимаю, что не каждый хочет ежедневно сталкиваться и видеть из окна такой знак с надписью о кладбище. Я знаю таких людей, они ни за что в жизни не купят квартиру и за сто метров от кладбища. Но знаю и других (как ни странно, в том числе моя жена), которые считают, что жить рядом с кладбищем - это святое соседство».