Генштаб Украины прорабатывает наступательные действия РФ 1 2.09.2017, 10:57

Учения «Запад-2017» имеют более широкий контекст, цели и задачи, чем просто маневры на территории Беларуси.

Украина готовится к разным сценариям развития ситуации вокруг российско-белорусских учений Запад-2017, в том числе к наступательным действиям со стороны РФ. Об этом сегодня заявил начальник Генштаба - Главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко, сообщает пресс-служба Минобороны.

Муженко считает, что учения имеют более широкий контекст чем объявленные маневры на территории Беларуси, они имеют целью подготовку российских войск для наступательных действий и несут угрозу как для стран НАТО, так и для государств постсоветского пространства.

"Реальные масштабы мероприятий подготовки к учениям Запад-2017, сроки его проведения, объемы привлечения органов военного управления и войск (сил), в первую очередь - российских, а также других взаимосвязанных мероприятий свидетельствуют, что истинная цель и задачи учений выходят далеко за рамки официально обнародованных, которые являются лишь частью и прикрытием настоящих планов", - сказал Муженко.

Он сообщил, что общая численность участников российских учений может достигать 230-240 тысяч человек. Из них на юго-западном стратегическом направлении - около 100 000 человек, в том числе в 70 000 военнослужащих Вооруженных сил и в 30 000 сотрудников других силовых структур РФ.

По словам начальника Генштаба, содержание мероприятий учений, состав войск позволяют России развернуть как на юго-западном, так и на западном стратегических направлениях мощные наступательные группировки и создать условия для их длительного применения.

"Это объективно обуславливает возникновение военной угрозы широкомасштабной вооруженной агрессии России как против Украины, так и против стран НАТО. Поводом для начала агрессии, учитывая непредсказуемость высшего военно-политического руководства России, могут стать, например, масштабные провокации как на территории восточных областей Украины, так и стран Балтии относительно ущемления прав и свобод, угрозы безопасности русскоязычного населения", - отметил Муженко.

"Мы просчитываем различные сценарии действий противника, включая наступательные действия", - добавил он.

Запад-2017 - совместные стратегические учения армий РФ и Беларуси, пройдут с 14 по 20 сентября.