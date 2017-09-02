Независимых писателей не пригласили на праздник белорусской письменности в Полоцк 1 2.09.2017, 11:19

ФОто: YesBelarus.com

Союз белорусских писателей не удивлен такому решению властей.

В Полоцке ждут прибытия делегаций писателей, издателей, деятелей культуры из 12 стран. В оргкомитет праздника вошли чиновники и председатель провластного Союза писателей Беларуси Николай Чергинец.

Заместитель председателя Союза белорусских писателей Всеволод Стебурако сказал, что официального приглашения на праздник их союз не получал, пишет Радио «Свабода».

«Это обыкновенное явление, когда на значительные, большие мероприятия нас годами никуда не приглашают. Персонально, бывает, человек может на свой страх и риск куда-то поехать. Но тех же стендов для негосударственных издательств обычно не предлагается и официально делегация не ездит.

Мы относимся к этому с разумной долей иронии. Ведь быть просто фоном где-то там для государственных чиновников и делать картинку либерализации, если ее нет, никто не хочет. И это абсолютно не имеет смысла. А каких-то серьезных, существенных встречных шагов или тенденций для улучшения отношений с независимым Союзом белорусских писателей как не было, так и нет.

Поэтому мы работаем с читателями, проводим мероприятия, вечера, встречи своими силами, своими возможностями. Мы иногда не попадаем в те залы, куда можно было бы… Но там чаще всего идет речь «за политику». А язык и литература лишь фон, на котором хотят показаться чиновники».

Писатель Владимир Орлов, полочанин по рождению, много написавший об истории Полоцка, сказал, что его на День белорусской письменности в Полоцк также не пригласили.

«Но даже если бы меня и пригласили, я не люблю этих официальных торжеств. У меня будет свой праздник, я поеду и пройдусь по дорогим мне улицах. И, безусловно, интересует памятник тысячелетию белорусской государственности. Но для меня несущественно, пригласили меня официальные власти или нет. У меня с этими властями взаимные чувства. В том числе с нынешними полоцкими.

Я, конечно, рад, что эти торжества проходят в Полоцке. Но я считаю преступлением то, что Полоцк несколько лет назад был лишен своего прежнего статуса и стал рядовым райцентром. Это полное непонимание властью значимости Полоцка как нашей первой столицы. Непонимание перспектив Полоцка как туристической столицы. Я и мои друзья, единомышленники пытались этому противостоять, но оказалось напрасно».