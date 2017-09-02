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Сын Романа Абрамовича может купить ЦСКА за 300 миллионов долларов

  • 2.09.2017, 11:37
Аркадий Абрамович

Аркадий Абрамович, сын российского бизнесмена и владельца "Челси" Роман Абрамовича может приобрести ЦСКА.  

В настоящий момент известно о встрече владельца армейцев Евгения Гинера и представителей Аркадия Абрамовича, который заинтересован в покупке московского клуба, сообщает News24hitc.

  Гинера и Абрамовича-старшего связывает давняя дружба, а сын бизнесмена Аркадий давно увлекается футболом и болеет за ЦСКА.

ЦСКА, который возглавляет белорусский специалист Виктор Гончаренко, может быть продан за сумму в 300 миллионов долларов.


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