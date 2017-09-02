Сын Романа Абрамовича может купить ЦСКА за 300 миллионов долларов 2.09.2017, 11:37

Аркадий Абрамович

Аркадий Абрамович, сын российского бизнесмена и владельца "Челси" Роман Абрамовича может приобрести ЦСКА.

В настоящий момент известно о встрече владельца армейцев Евгения Гинера и представителей Аркадия Абрамовича, который заинтересован в покупке московского клуба, сообщает News24hitc.

Гинера и Абрамовича-старшего связывает давняя дружба, а сын бизнесмена Аркадий давно увлекается футболом и болеет за ЦСКА.

ЦСКА, который возглавляет белорусский специалист Виктор Гончаренко, может быть продан за сумму в 300 миллионов долларов.