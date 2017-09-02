Как заставить себя правильно питаться 2.09.2017, 11:49

Эксперты собрали три лучших и необычных способа.

Приучить себя к правильному питанию не так-то просто, особенно когда нас окружает такое количество соблазнительной, вкусной, но очень и очень вредной еды.

Эксперты собрали три лучших и необычных лайфхака, которые наконец-то помогут вам начать следить за рационом. Их прокомментировал newsyou.info Василий Воинов, врач-диетолог.

Поставь себе конкретную цель

Это правило самое главное, поскольку без нужной мотивации ты вряд ли сможешь преодолеть себя. Для того чтобы отказаться от вредных вкусняшек, реши, зачем тебе это нужно. Ставь не абстрактные, а точные цели. Например, ты начинаешь правильно питаться, чтобы сбросить три килограмма ко дню рождения, влезть в платье или перестать страдать, оттого что живот болит после каждого похода в фастфуд. Если цель действительно значима для тебя, в минуты сомнений ты всегда будешь делать выбор в пользу полезной еды.

Комментарий диетолога. Психологи давно доказали, что силы воли не существует. Не получится с завтрашнего утра собрать себя в кулак и начать худеть. Поэтому действительно единственный способ не сойти с дистанции и добиться желаемого веса — найти достижимую, реальную и конкретную цель, которая тебя на самом деле мотивирует.

Окружи себя здоровой едой

Купи, наконец, пакет яблок или мини-морковок, замороженной стручковой фасоли или овощного микса. Даже если в твоем холодильнике лежит колбаса, а на столе чипсы, рядом ставь тушеную фасоль, а на стол — тарелку с яблоками.

Согласно исследованиям, человек, который видит здоровую еду во время приема пищи, постепенно меняет рацион, отказываясь от вредного. Так что даже если ты сорвалась и взяла бургер на фуд-корте в торговом центре, иди есть его к окошку с полезной едой и фреш-коктейлями.

Комментарий диетолога. В точку! Пока в твоем рационе не появится здоровая еда, ты и не догадаешься, что при сильном голоде можно перебить аппетит не чипсами, а, предположим, яблоками или тостом с листочком салата и вареным куриным мясом. Большинство пропускает первые признаки голода и начинает есть, когда логика отключена, тогда хватаешь все, что попадет под руку. Поэтому окружай себя здоровой пищей!

Огради себя от рекламы вредной еды

Думаем, ты уже заметила, как много рекламы разных продуктов и ресторанов быстрого питания окружает нас. Она подсознательно провоцирует нас съесть что-то из того, что мы видим на экране. Чтобы не попасть под ее влияние, переключай канал, когда по телевизору начинается реклама еды, в Instagram отпишись от всех фуд-аккаунтов, а рекламу в социальных сетях старайся максимально игнорировать. Ты сразу заметишь, что соблазнов стало меньше, а ты, оказывается, не так уж и любишь все эти бургеры и сладкие газировки.

Комментарий диетолога. Сложно не согласиться. Маркетологи не зря получают свои деньги. Тратятся колоссальные средства, чтобы заставить людей покупать то, что им не особо-то и нужно. Лучше смотреть не на рекламу вкусно сфотографированного бургера, а на себя, худеющую день ото дня, в зеркале.