У здания торгпредставительства России в Вашингтоне разожгли костер 5 2.09.2017, 11:56

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Ранее дым заметили у консульства РФ в Сан-Франциско.

На заднем дворе российского торгового представительства в Вашингтоне разожгли костер. Видео опубликовало Foreign Policy в Twitter.

1 сентября очевидцы заметили дым у здания Генерального консульства России в Сан-Франциско. Как заявила представитель МИД России Мария Захарова, дым связан с мероприятиями по "консервации здания". СМИ предположили, что в российских дипломатических ведомствах жгут документы.

EXCLUSIVE: Here's the fire in back of about to-be-closed DC Russia trade rep building. @janawinter on the scene. pic.twitter.com/oKoKX2OIBv — Foreign Policy (@ForeignPolicy) 1 сентября 2017 г.

31 августа Госдеп США сообщил, что до 2 сентября Россия должна закрыть свое Генеральное консульство в Сан-Франциско, а также консульские отделы в Нью-Йорке и Вашингтоне. Захарова заявила, что 2 сентября американские спецслужбы планируют обыски в консульстве в Сан-Франциско.

В декабре 2016 года в рамках санкционного пакета против РФ власти США изъяли две загородные резиденции российских дипломатов в Нью-Йорке и Мэриленде. Кроме того, Государственный департамент США объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов.

28 июля 2017 года в ответ на санкционную политику США российская сторона решила приостановить с 1 августа использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору. Кроме того, США было предложено сократить количество сотрудников дипмиссий на территории РФ на 755 человек.

В связи с этим 23 августа процедура выдачи американских неиммиграционных виз в России была приостановлена.