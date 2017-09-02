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Биткоин достиг нового исторического рекорда

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  • 2.09.2017, 12:18
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Фото: 123rf

Стоимость криптомонеты перевалила за пять тысяч долларов.

Криптовалюта Биткоин в ночь на 2 сентября достигла цены в 5 011 долларов за монету, что стало новым историческим рекордом. Об этом сообщает биржа Coindesk.

Стоимость биткоинов впервые превысила отметку в 5 000 долларов сегодня около 4.25 по минскому времени, но уже через десять минут курс снова снизился.

Ранее сообщалось, что шесть из крупнейших банков мира – Barclays, Credit Suisse, Canadian Imperial Bank of Commerce, HSBC, MUFG и State Street – активизировали усилия для запуска новой формы валюты – технология распределенного реестра будет использоваться для проведения моментальных расчетов и клиринга по сделкам с ценными бумагами.


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