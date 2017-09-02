Пора проявить гражданскую активность
- Олег Волчек
- 2.09.2017, 12:22
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Чудес в экономике не бывает.
Сегодня мы зависли на пропастью, и малейшее качание приведет к падению вниз.
Идет системный кризис, власть рассчитывает на кредиты и чудо, но этого уже не будет. Чудес в экономике не бывает. Власть продолжает решать экономические вопросы за счет пропаганды, пиара и политических методов, но это тупик.
Беларусам надо готовиться к худшему варианту развития. Это будет больно, как ломка у наркомана, но в этом виноваты сами беларусы, которые не проявляли политическую зрелость.
Сейчас то время, когда гражданам надо солидаризироваться и проявить свою гражданскую активность.
Олег Волчек, Фейсбук