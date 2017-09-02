Пора проявить гражданскую активность Олег Волчек

2.09.2017, 12:22

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Олег Волчек

Чудес в экономике не бывает.

Сегодня мы зависли на пропастью, и малейшее качание приведет к падению вниз.

Идет системный кризис, власть рассчитывает на кредиты и чудо, но этого уже не будет. Чудес в экономике не бывает. Власть продолжает решать экономические вопросы за счет пропаганды, пиара и политических методов, но это тупик.

Беларусам надо готовиться к худшему варианту развития. Это будет больно, как ломка у наркомана, но в этом виноваты сами беларусы, которые не проявляли политическую зрелость.

Сейчас то время, когда гражданам надо солидаризироваться и проявить свою гражданскую активность.

Олег Волчек, Фейсбук