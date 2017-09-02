Жительница Гродно погибла на курорте в Турции 6 2.09.2017, 12:48

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В последний день лета стало известно о трагедии, которая произошла на турецком курорте Сиде.

Погибла 23-летняя гродненка, а ее подруга может оказаться за решеткой. К слову, сейчас и вовсе нет никакой информации о местонахождении 26-летней жительницы Гродно. Ключевой свидетель, турок, после выписки из больницы сбежал, пишет Блог Гродно.

По словам молодого человека погибшей Екатерины, она с подругой впервые поехала на море: «Волнения не было, я ждал, когда закончится эта десятидневная поездка. Катя должна была прилететь 31 августа во Львов, а затем через Брест приехать в Гродно. Но вчера пришла ужасная новость – она погибла, а подругу, которую забрала местная полиция – пропала».

Как стало известно, в ночь с 30 на 31 августа в Сиде произошло ДТП. Известно, что в разбившейся машине находились две гродненки и два гражданина Турции. При этом 26-летняя девушка находилась за рулем.

Местные СМИ о данном происшествии хранят молчание. По словам Ольги, подруги погибшей, она с друзьями «перерыла» весь Интернет в поисках хотя бы упоминания об аварии, но ничего не нашли: «Мы даже нашли знакомых в Турции, которые тоже не смогли ничего раскопать. Там в Сиде если и говорят о происшествиях, то только о перевернувшемся автобусе с российскими туристами».

— Вчера я разговаривала с консулом. Очень противоречивая информация. Есть информация что было ДТП. В больнице сообщили, что погибшая девушка сидела сзади, но консул нам сообщил, что она была на переднем сидении. В больнице сообщили, что второй турок находится в коме, а консул говорит, что он погиб. Как я понимаю, в любом случае сильно пострадала права сторона автомобиля, т.к. вторая Катя и турок отделались лишь небольшими царапинами и ушибами. Позже я узнала, что консулу о гражданках Беларуси сообщили рано утром, он передал поручение Гродненскому РОВД найти родственников пострадавших и сообщить им об этом, но из милиции родителям так никто и не позвонил. Уже вечером сам консул вышел на них через турфирму.

— Белорусский консул в курсе ситуации, по его словам, он следит за ситуацией, идет следствие. На сколько мне известно, что если турок погибнет, то Катя может отбывать наказание в турецкой тюрьме, домой ее не вернут, — говорит Виталий, молодой человек погибшей девушки.

До сих пор не известно, что произошло на самом деле. Консул находится в Анкаре за 1000 километров от места происшествия и пытается решить вопросы по телефону.

— Известно, что второй турок сразу после выписки из больницы сбежал, его не могут найти, чтобы опросить. В то же время, Катю из больницы забрала полиция. В отеле она появилась в сопровождении полицейских, откуда забрала свои вещи. С этого момента информации о ее местоположении нет. Консул продолжает искать ее по телефону, ссылаясь на то, что сейчас в Турции религиозный праздник и до понедельника все-равно ничего не будет известно. В любом случае есть нарушение международных норм права, т.к. турецкая полиция должна была уведомить консульство о задержании белоруски. Самое страшное, что вроде как в пятницу уже состоялось какое-то закрытое судебное заседание, где по Кате вынесли какое-то решение, — говорит Ольга.

По предварительной информации, алкоголя в крови гродненок не выявлено. Остается неизвестным, как они оказались в этой машине, кому она принадлежала и почему сбежал турок.

— 1 сентября девушки должны были вернуться в Гродно, теперь родители в среду ждут цинковый гроб с телом Кати, а вторая — вообще не понятно, когда вернется в Беларусь, — говорит Ольга. — Подруги покупали тур в компании с улицы Подольной. На сколько я знаю, они являются реселлерами, т.к. сама турфирма располагается в Бресте. Оттуда у них был трансфер во Львов, а затем на самолете в Аланию и в отель.

— Поведение консула тоже немного странное. Сначала он предложил родителям погибшей лететь на опознание, а потом, когда дело дошло до выбора даты и рейса, вдруг начал отговаривать их, мол, это страшное зрелище, заберете свою дочь уже в Минске, но на своей машине. Хотя по белорусскому законодательству государство берет на себя расходы на возврат тела домой.