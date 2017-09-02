В Украине задержали брата Саакашвили 2.09.2017, 13:06

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Давид Саакашвили

Давида Саакашвили задержали за нарушение режима пребывания в стране.

Украинские правоохранители задержали брата бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили – Давида. Об этом заявил бывший советник министра внутренних дел Илья Кива в комментарии каналу 112 Украина.

"Был задержан брат Михаила Саакашвили за нарушение режима пребывания в стране. Иммиграционная служба и полиция задержали его и готовят к депортации", – заявил он.

Информацию о задержании своего брата подтвердил и сам Михаил Саакашвили.

"Сегодня на рассвете восемь представителей МВД Авакова задержали моего брата Давида Саакашвили, когда он выходил из дома в Киеве и увезли в неизвестном направлении", – написал политик на своей странице в Facebook.

Напомним, 26 июля стало известно о лишении Михаила Саакашвили гражданства Украины. Причиной прекращения гражданства называется то, что в документах он не указал заочный арест в Грузии.

После лишения всех паспортов Саакашвили побывал в нескольких европейских странах, где, по его словам, ему предлагали гражданство, но он отказался.

Также Михаил Саакашвили заявил, что вернется в Украину 10 сентября через таможенный пункт Краковец.