Алексей Арестович: Не проснется ли Лукашенко завтра с наручниками на руках? 7 2.09.2017, 13:23

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Алексей Арестович

Украинский военный эксперт считает, что белорусский правитель доигрался.

Меньше двух недель осталось до начала российско-белорусских учений "Запад 2017", в которых многие видят военную угрозу для самой Беларуси, Украины и стран Балтии. Ситуацию прокомментировал "Апострофу" военный эксперт и блогер Алексей Арестович.

- Алексей, все ближе российско-белорусские учения "Запад 2017". Ранее вы предупреждали о мягкой оккупации Беларуси и угрозе для Украины во время этих учений. Как вы сейчас оцениваете такую вероятность?

- Мы имеем два забавных случая за эту неделю. Первый – когда нашего юношу выманили и похитили на территории Беларуси. И второе – когда начальник белорусского Генштаба заявил, что на границе с Ровенской областью – база "Правого сектора", и поэтому нужно проводить учения. Риторика знакомая.

Мы можем констатировать, что представители высшего руководства силовых структур Беларуси являются соучастниками российских преступлений. Белорусские силовики заняли в массе своей пророссийскую позицию, по крайней мере, на уровне руководства. Теперь можно задавать следующий вопрос: а насколько политика Лукашенко может быть в этом случае самостоятельной? После тех обещаний, которые он давал в Киеве, интеграционных, экономических и так далее, не проснется ли Александр Григорьевич завтра с наручниками на руках как предатель белорусского народа и Союзного Государства [России и Беларуси]? Мы не знаем пока еще, как Беларусь себя поведет, но то, что белорусские силовики однозначно становятся, судя по последним фактам, на сторону Российской Федерации, не может нас не тревожить. А также всех, кто граничит с Беларусью – страны Балтии, Польшу и так далее.

- Чего опасаться Украине?

- Украине опасаться того, что у нас вместо относительно дружественного государства или, по крайней мере, нейтрального, которое снабжало топливом украинскую армию (мы же его в Беларуси закупали), появляются враждебное государство и военная опасность на северной границе. А если добавить количество белорусских силовиков к российским, то неприятно становится.

- А что насчет вашего прогноза о мягкой оккупации Беларуси?

- Тут же момент такой – что понимать под оккупацией? Заехали танки и стали на каждом перекрестке?

- А что вы имели в виду?

- Я имел в виду следующее: Россия начала большую спецоперацию по захвату и управлению белорусской внешней и внутренней политикой. Де-факто – это лишение Беларуси суверенитета при сохранении его де-юре и все большее перехватывание рычагов реального управления политикой Беларуси. То есть Россия реально начинает управлять внутренней и внешней политикой Беларуси.

Оккупация – это просто звонкий медиатермин. Речь идет о перехвате управления белорусской политикой. Для этого не нужно применять танки, для этого не нужно даже войска перебрасывать. Это делается совокупностью средств, например, наилучший способ – это грамотная работа с силовиками. По тому же принципу, как это было проведено в Крыму. Вот в Дагестане погибло два офицера бывшей крымской "Альфы", которые изменили украинской присяге и перешли на российскую сторону. И 90% крымского состава СБУ перешло на сторону России. А почему они перешли? Потому что их правильно уговаривали долгое-долгое время. Морально разлагали, пели, купали, объясняли – работали. И это намного выгоднее. Все эти средства против белорусских силовиков и политиков Россия давно применяет.

- Для чего это Российской Федерации сейчас? Насколько мы знаем, Лукашенко и так в принципе достаточно сговорчив.

- Им это сейчас – по той же самой причине, почему им это нужно с 2005 года. Россия начала стратегическое контрнаступление против Запада. В 2005 году было принято такое решение, после первого нашего Майдана. Они испугались, подумали, что НАТО нарушает свои обещания относительно нерасширения на восток, которые были даны после вывода советских войск из Германии.

Вот смотрите: Путин накопил триллионы долларов, все свои личные проблемы порешал, все..

- Беларусь захватить?

- Нет, чем вообще заниматься по жизни? Что делать в такой ситуации? У тебя нет и никогда не будет никаких бытовых проблем, у тебя огромная страна с ядерным оружием, ты там все затоптал, все вытоптал.

- Но ситуация в России сейчас тоже ведь не самая лучшая.

- А что значит "хорошо"? В деревню Крюково Оренбургской губернии не провели газ – так это не уровень Путина.

- Протесты, Навальный...

- Так это одна башня воюет с другой по приказу того же Кремля. Ну, чем заниматься? А для этого человека развал Советского Союза был главной геополитической катастрофой 20 века и главной личной трагедией. Он об этом прямо заявлял – личная трагедия. И вот вы имеете трагедию, которая болит и не собирается вас отпускать, и имеете все ресурсы для того, чтобы с этой трагедией разобраться. Что будет следующим ходом?

Он начинает восстанавливать Советский Союз и начинает контрнаступление на Запад. Задача – частичное восстановление Советского Союза, развал Запада, его наднациональных блоков либо существенное их ослабление и новый этап передела мира. Многополярный мир – это главная фишка, про которую все трындят уже долго – от Дугина до Суркова, Жириновского и Рогозина. И эта программа началась в 2005 году.