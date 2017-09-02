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Дворкович: В поставках нефти в Беларусь возможны отклонения

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  • 2.09.2017, 13:40
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Аркадий Дворкович

При этом вице-премьер РФ отказался пояснять, по какой схеме будут осуществляться поставки нефти.

Россия в текущем году поставит в Беларусь порядка 24 млн тонн нефти, согласно индикативному балансу, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, передает Интерфакс.

"Будет поставлено 24 млн. Но как их будет использовать белорусская сторона - это их дело. Небольшие отклонения (в объемах - "ИФ") всегда могут быть, но они не будут существенными. В балансе 24 млн тонн и мы строим все графики, чтобы получить около 24 млн тонн", - сказал он.

При этом А.Дворкович отказался пояснять, по какой схеме будут осуществляться поставки нефти.

Как сообщалось, в 2016 году Россия сократила поставки в Беларусь нефти до с 24 до 18,4 млн т из-за разногласий в подходах к определению цены газа. Во втором квартале 2017 года года разногласия были урегулированы, а в протоколах переговоров двух государств было отмечено, что Россия будет поставлять в Беларусь ежегодно по 24 млн тонн.

Тем не менее, в первом квартале РФ поставила в Беларусь 4 млн т, во втором квартале - 5 млн т. В третьем квартале поставки запланированы в объеме 4,5 млн тонн. Снижение поставок, в частности, объясняется снижением потребления нефти внутри Беларуси, так как НПЗ страны проходят этап модернизации.


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