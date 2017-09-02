В Бостоне нашли «капсулу времени» 1 2.09.2017, 13:46

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Капсула времени датируется июнем 1915 года.

Три студента Бостонского университета нашли «капсулу времени» возрастом более 100 лет, наполненную рядом артефактов, в том числе там была газета, выпущенная 102 года назад, передает Хроника.инфо со ссылкой на Fainaidea.

Эмма Пертел, Сара Манки и Адам Мамфорд обнаружили капсулу времени во время работы в архиве Бостонского университета. Перебрав множество бумаг, они заметили медный контейнер размером с тостер внутри одной из коробок.

“Я сразу подумал, что это капсула времени”, — сказала Пертел в интервью университетскому изданию BU Today. Капсула времени датируется июнем 1915 года, именно тогда началось строительство оружейной палаты Национальной гвардии. Капсула, по-видимому, была обнаружена в 2002 году, когда здесь был размещен архив университета, но про нее опять забыли еще на 15 лет.

Внутри капсулы были различные предметы: инструкция из Массачусетского суда от 1914 года, номер газеты Boston Daily Advertiser от 1915 года, несколько монет, карта метро и фотографии.

“Я просто поражен удивительно хорошим состоянием некоторых из этих вещей, ведь им сейчас больше 100 лет», — поделился своими впечатлениями Мамфорд.