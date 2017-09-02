Минздрав рассказал о «комариной лихорадке» 2.09.2017, 14:48

В Беларуси нет предпосылок для распространения лихорадки чикунгунья, уверяют чиновники.

По словам медиков, для нашей страны это заболевание не является эндемическим, так как нет переносчиков. Тем не менее специалисты не исключают случаев завоза инфекции из других стран.

Минздрав обращает внимание белорусов на ухудшение эпидемиологической ситуации во Франции. Национальное агентство общественного здравоохранения этой страны подтвердило 4 случая таких заболений, случившиеся в августе. Это была местная передача вируса в Ле-Кан-де-Мор, больные за пределы региона не выезжали. Поэтому белорусские медики просят учитывать эту информацию, планируя поездки во Францию.

Лихорадка чикугунья — вирусное заболевание, которое вызывает вирус чикугунья. Симптомы: внезапная лихорадка, часто с сильной болью в суставах. Обычно она не является опасной для жизни, однако пожилые люди с ослабленным иммунитетом могут тяжело ее переносить.

Вирус передается через укусы инфицированных самок комаров, виды которых в Беларуси не обитают.