В Брюссельском аэропорту эвакуировали пассажиров самолета Ryanair 1 2.09.2017, 14:59

Сообщение о бомбе оказалось ложным.

Пассажиров компании Ryanair, собиравшихся вылететь в субботу утром из Брюсселя в Мадрид, попросили покинуть самолет после поступившего сообщения о бомбе.

Об этом передал Интерфакс со ссылкой на телеканал VRT.

По данным телекомпании, полиция обыскала самолет, тревога оказалась ложной. "Затем самолет смог вылететь", - заявила телеканалу официальный представитель брюссельского аэропорта Завентем Флоранс Мюлс.

VTM также сообщил, что начато расследование.