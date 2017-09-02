Вся Польша читает пьесу «Свадьба» 3 2.09.2017, 15:11

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Агата и Анджей Дуда в Саксонском парке Варшавы открыла большое литературное мероприятие «Всенародное чтение».

В Польше проходит акция «Всенародное чтение», во время которого во всей стране читают пьесу Станислава Выспяньского «Свадьба». В Варшаве большое литературное мероприятие в Саксонском парке открыла президентская пара, передает «Польское радио».

Во время торжественного открытия акции Агата Корнхаузер-Дуда сказала, что произведение Выспяньского сложно читать тем, кто не знает польской истории: «Свадьба – это насквозь польская пьеса. Некоторые утверждали, что это произведение невозможно перевести, что вне границ Польши его никто не поймет. Но это оказалось не так. Пьеса переведена на более, чем 10 языков. А о том, что это произведение находится вне времени, говорит тот факт, что на польском языке оно было издано 120 раз».

В свою очередь президент Анджей Дуда подчеркнул, что чтение пьесы «Свадьба» заставляет задуматься над польским обществом. Произведение не говорит о польских проблемах напрямую и никому не навязывает способ мышления. Автор показал, в частности, то, что тогдашняя польская интеллигенция находилась как бы в спячке. Анджей Дуда сказал, что сегодня поляки могут воспринимать пьесу Выспяньского оптимистически: «Потому что вскоре, после выхода «Свадьбы» свободная Польша возродилась, то есть поляки сумели вместе встать к борьбе. Это значит, что всё-таки было единение в обществе. Сегодня мы можем вести дискуссию на тему, насколько пьеса «Свадьба» пробудила потребность единого общества, насколько эта потребность в нас была всегда и насколько существует до сих пор».

В Варшаве в Саксонском парке в течение целого дня пьесу «Свадьба» будут читать известные польские актёры, в частности Павел Круликовский, Изабела Куна, Пётр Гловацкий, Анна Дерешовскаят и Малгожата Форемняк, в сопровождении музыкальных коллективов: группы Zakopower, Варшавского сентиментального оркестра и группы «Януш Прусиновский Компания».

В литературной акции «Всенародное чтение», которая проходит в шестой раз, участвуют более 2 тысячи городов в Польше и за рубежом.

Цель акции «Всенародное чтение» - популяризация чтения и польской литературы.

Станислав Выспяньский (1869-1907) — польский поэт, драматург, живописец, дизайнер мебели и интерьеров. Будучи патриотически настроенным писателем, создал серию символических национальных драм, проникнутых художественной философией движения «Молодая Польша». Выспяньский был одним из наиболее выдающихся и разносторонних художников Европы своего времени. В творчестве он удачно сочетал идеи модерна с фольклорными и историческими мотивами.