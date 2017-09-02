Почему БАТЭ должен подписать Александра Глеба 9 2.09.2017, 15:42

1,528

Александр Глеб

Журналист Николай Ходасевич считает, что Глеб должен сыграть против «Арсенала» в составе БАТЭ.

Журналист и комментатор Николай Ходасевич поделился мнением о том, почему БАТЭ должен подписать полузащитника Александра Глеба, пишет «Трибуна».

«Прислонившись у березки, я спросил: вам не кажется ли странным, что до сих пор Александр Глеб и БАТЭ не ударили по рукам? У нас так много грустного в футболе. Особенно в последнее время. Что хотелось бы все-таки завершить этот год красивой историей. И эта красивая история случилась бы в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», где Александр Глеб, если он собрался завершить карьеру, поаплодировал бы лондонской публике. Той публике, которая восхищалась его игрой на протяжении нескольких лет. Наверное, там, в «Арсенале», был пик его карьеры.

Новостей никаких нет. Насколько мне известно, до 4 сентября еще можно заявлять свободных агентов. Я не знаю, где Глеб находится. Я с ним не созванивался. Я не знаю, что он думает. Возможно, он уже завершил карьеру. Возможно, еще рассматривает варианты. Но мне кажется, что БАТЭ должен был сделать в этой ситуации, конечно, предложить Александру Глебу присоединиться к своим рядам после жеребьевки.

«Арсенал» словно послан откуда-то сверху. Для того, чтобы Александр Глеб вот так вот ушел из большого футбола. Таким вот образом. В начале декабря завершил этот год», – сказал Ходасевич.

На групповой стадии Лиги Европы БАТЭ встретится с «Арсеналом», «Кельном» и «Црвеной Звездой».

Заключительный матч групповой стадии борисовчане проведут на выезде против «Арсенала». Игра пройдет 7 декабря.

Глеб выступал за «Арсенал» с 2005 по 2008 год. Провел 89 встреч и забил 7 голов.