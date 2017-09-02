Брестчане снялись в клипе Naviband 2.09.2017, 15:52

Брест в клипе представляет улица Советская, где Naviband вместе с молодыми брестчанами катаются на велосипедах.

«Taste the feeling», хит, который лег в основу глобальной рекламной кампании Coca-Cola, музыканты Naviband Артем и Ксения исполнили на белорусском языке в собственной аранжировке. А после проехались по всем областным городам Беларуси. Кадры из путешествия составили сюжет клипа «Адчуй гэта лета па-свойму», а также стали основой для рекламного ролика Coca-Cola, пишет zarya.by.

КАКИМИ СУДЬБАМИ?!

Брест на видео представляет улица Советская, где Naviband вместе с молодыми брестчанами катаются на велосипедах, делают селфи возле памятника 1000-летию и пьют "Колу".

На первом плане, конечно же, Артем Лукьяненко и Ксения Жук, главные лица рекламной кампании Coca-Cola в Беларуси. За ними в группе брестских парней и девушек можно увидеть Ксению Бычкову, солистку народного циркового коллектива «Давгялы».

По кадрам велопрогулки видно, как уверенно Ксения едет на цирковом одноколесном велосипеде. Поэтому не сразу бросается в глаза, что девушка управляет моноциклом.

Вместе с Ксенией участие в съемках принял ее друг Алексей Котовский – тоже моноциклист и участник коллектива «Давгялы». На втором дубле велопрогулки у Леши, точнее – у его моноцикла, открутилась педаль, поэтому в крупный план парень не попал, тем не менее был «схвачен на пленку» и остался полноправным участником съемочного процесса.

К слову, это Алексею поступил в социальной сети вопрос: «Хотите сняться в клипе для рекламы?». Название группы и композиции молодому человеку не сказали, пока он сам не спросил. А какой бренд будут рекламировать, не сообщали вплоть до дня икс (дабы не разглашать коммерческую тайну).

Что интересно, «работодатель» не знал, что молодой человек увлекается цирком. Одним из условий было захватить с собой что-нибудь движущееся. После того, как Леха сообщил, на чем он и Ксюша умеют ездить, приглашения получили оба.

– В «Вконтакте» я состою в группе, которая подбирает актеров массовки, – говорит Ксюша. – Обычно, если хочешь сходить на съемки, подаешь заявку, заполняешь анкету… ну и так далее. Здесь же Леша только прислал по просьбе агента наши фотографии. И через четыре дня мы уже снимались!

Другие брестчане, которых артисты впоследствии встретили на съемках, – модели, роллеры, скейтеры и просто обычные ребята. Но приглашение поучаствовать в рекламе все получили через социальные сети. По каким характеристикам их отобрали – не знает никто. Еще двух действующих лиц «выловили» в толпе прямо во время съемок.

«КАМЕРА, МОТОР… НАЧАЛИ!»

Съемки не начинались, пока не приехали Артем и Ксюша. Актеры массовки ждали всех на улице Советской. Главная пешеходная улица города в семь утра (а именно на этот час запланировали начало) пустынной.

В клипе Navi колесят по Беларуси на бусике стиля хиппи, который раскрашен цветами Coca-Cola. Но на съемку ребята и команда бренда приехали в машине нейтральной расцветки. Наверное, чтобы не привлекать внимание раньше времени.

Предварительно всех актеров попросили принести три комплекта одежды в молодежном стиле: джинсы, шорты-майки и что-нибудь из красного (чтобы соответствовало логотипу «Колы»).

Когда художник по костюмам сделал выбор (а двух участников массовки и вовсе переодел в «свое»), макияж был нанесен, все указания озвучены, съемка началась!

«В БРЕСТЕ НЕПРАВИЛЬНЫЕ ГОЛУБИ!»

Чтобы отснять тридцатисекундный ролик о городе, команда Coca-Cola и актеры трудились с 7.00 до 12.00 – целых 5 часов!

Первый кадр – ребята сидят возле памятника 1000-летию и скучают. Рядом вальяжно разгуливают голуби. Проблемы начались с них: голуби не хотели прикармливаться! Что только съемочная группа ни делала, даже хлеб дорожкой выкладывала – бесполезно.

«У вас в Бресте неправильные голуби», – устало констатировал режиссер в конце кадра, после того, как наконец-то удалось заставить птиц покинуть съемочную площадку.

СКОРО СКАЗКА СКАЗЫВАЕТСЯ…

Но сложнее всего, по мнениям Леши и Ксюши, команде дались кадры велопрогулки по маршруту «Кинотеатр «Беларусь» – памятник 1000-летию».

– Нас снимали с разных сторон раз за разом, – говорит Ксюша. – Картинка должна была получиться живой и непринужденной, как вы видите ее сейчас в рекламе. Чтобы зрители поверили в историю и никогда не догадались, что это – 105-й кадр…

– Снимать поездку тяжело вдвойне, – дополняет Леша. – Надо успеть за движением, поэтому оператор ехал перед нами на гироскутере спиной назад. Однажды он потерял равновесие и упал, но камеру из рук не выпустил – пожертвовал собой ради нее!

Второй этап съемки, когда Navi и актеры делают селфи на фоне памятника, тоже дался нелегко. Казалось бы, что здесь трудного?

– Cложность в том, чтобы кто-то случайно не закрыл второму человеку лицо, когда мы позировали и махали руками в камеру телефона. Марки айфонов тоже не должны были просматриваться…

ДОБРЫЙ РЕЖИССЕР – ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА

Очень удивил Ксюшу и Лешу режиссер бренда. Он был… добрый! Ни криков, ни нервов, ни лишней экспрессии.

– Все, что нужно делать, нам объясняли спокойно, – рассказывает Леша. – И даже отвечали на вопросы… не совсем по теме. Так мы узнали, для чего на камеру направляют зеркало – чтобы пускать солнечных зайчиков. Тогда картинка кажется еще более радужной. А бутылки с «Колой» специально опрыскивают из пульверизатора – эффект ледяной жидкости. В рекламе актеры обычно так и пьют ее без остановки. На самом деле, никакого вреда горлу и связкам: обычной температуры «Кола».

Договоры актеры массовки заполняли на съемочной площадке. Среди них были несовершеннолетние и, понятное дело, без опыта оформления документов. Ассистенты помогли всем, у кого возникли трудности.

По условиям контракта ребята не могли рассказать друзьям, в чем и с кем они снимались. Но только до официальной премьеры!

ИСКУССТВО И ЕГО ЖЕРТВЫ

Катаясь под прицелом камеры на моноцикле, Ксения отставала от основной группы: скоростные возможности этого вида транспорта по причине одного колеса ограничены. Добрый режиссер и тут не ворчал. Трудно было еще и потому, что актеры должны были ехать плотно (создавали эффект массовости. – Прим. автора) и держать открытую бутылку Coca-Cola в одной руке. Сменять руку было запрещено. Иначе – киноляп.

– Мы сперва не сообразили и тронулись все с полными бутылками. Только когда испачкались, догадались немножко отпить, – смеется Ксюша.

Без травм тоже не обошлось. Упал не только оператор. По задумке режиссера Ксению Жук должен был объехать скейтер. Но первая попытка чуть не привела к происшествию: кто-то из ребят не рассчитал скорость. В результате участница Navi столкнулась с парнем. Сработал «принцип домино» – упали все. Повисла гробовая тишина: все жутко испугались.

– Ситуацию разрядила Ксюша, – вспоминает Алексей. – Она отряхнулась и сказала: «Зато, наверное, кадр забавный!».

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ NAVI

- Перед съемкой нас предупредили: все, кто захочет, сможет сфотографироваться с Navi, – только в конце, – вспоминает Ксюша Бычкова. – Но Ксюша (Ксения Жук, музыкант и солистка Navi. – Прим. автора) потеряла лепесток от своего игрушечного цветка-вентилятора, и пока его искали, мы умудрились сделать фото. Это как раз был конец мая, несколько недель после Евровидения. Я думала, они приедут и будут вести себя… недосягаемо, что ли. Но Ксюша и Артем не отказывали даже во время съемок, когда люди узнавали их на улице и подходили с просьбой сфотографироваться или оставить автографы… Фотографируются они только вдвоем. Говорят, что иначе это будет уже не Navi.