В Гродно появится памятник Давиду Городенскому 2.09.2017, 16:28

Памятник планируют открыть ко Дню города.

Площадку под памятник Давиду Городенскому начали готовить около гродненских замков 23 августа. С начала августа автор будущей скульптуры Сергей Оганов прошел все инстанции и приступил к созданию памятника, который может стать подарком для Гродно на День города, пишет hrodna.life.

Напомним, эскиз Сергея Оганова победил в конкурсе проектов. Лучшее предложение определили в Гродно 12 апреля. Тогда в конкурсе участвовало 13 работ. Деньги на создание памятника в Гродно выделил меценат Анатолий Коробач – основатель минской фирмы “Хорс-Моторс”, уроженец Красносельского, что под Волковысском.

“Недавно мой проект прошел все согласования и я приступил к работе, – рассказывает Сергей Оганов. – Большой кусок камня нам привезли из России, из Мансуровского месторождения. На мой взгляд, это хорошее место добычи нужного материала. Работа непростая, много сложностей. О сроках выполнения пока трудно говорить, потому что я привык все делать качественно. Но, как я понял, желательно все сделать до конца сентября”.

Напомним, Гродно отметит свое 889-летие 23 сентября.

Памятник Давиду Городенскому расположится на пересечении улиц Замковой и Давида Городенского. Памятник будет состоять из двух частей: пьедестала и самой скульптуры. Высота скульптупы вместе с постаментом будет составлять 3,75 м.