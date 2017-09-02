Трамп хочет изменить правила в ООН 8 2.09.2017, 16:32

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Президент США подготовил декларацию о необходимости реформирования ООН.

Президент США Дональд Трамп проведет встречу 18 сентября в Нью-Йорке с мировыми лидерами, чтобы убедить их подписать декларацию о необходимости реформировать Организацию Объединенных Наций (ООН). Об этом в субботу, 2 сентября, сообщают агентства AFP и Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах, передает «Немецкая волна».

Встреча состоится за день до выступления Трампа перед Генассамблеей ООН. Декларация, содержащая призыв к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу "начать эффективную и целесообразную реформу" организации, состоит из 10 пунктов. В частности, в документе говорится о намерении "сократить дублирующие, избыточные и частично совпадающие мандаты, в том числе в главных органах ООН".

По информации AFP, Вашингтон уже заручился поддержкой этой инициативы со стороны 14 государств, включая Великобританию, Канаду, Китай, Германию, Индию и Японию.

Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство нынешним устройством ООН. В частности, в декабре 2016 года он заявил, что ООН обладает "огромным потенциалом", но на данный момент "это лишь клуб для людей, где можно собраться вместе, поговорить и хорошо провести время". В апреле американский лидер призвал уменьшить бюджет ООН, потому что "траты вышли из-под контроля".