Жители брестской новостройки взбунтовались против чиновников 2.09.2017, 16:39

1,546

Фото: brestcity.com

В новом микрорайоне Бреста разгорелся конфликт жильцов с местными властями.

Массовое недовольство дольщиков, прописавшихся в многоэтажках, вызвали электроподъемники для инвалидов, появившиеся у подъездов вместо привычных пандусов. Устройства, по мнению большинства пайщиков кооперативов, с одной стороны, небезопасны, с другой — вызвали удорожание строительства, пишет brestcity.com.

Одними из первых забили тревогу жители нескольких уже введенных в пользование домов по улице Луцкой. Вскоре к ним присоединились и те, кто собирается въезжать в новостройки в ближайшем будущем. А это более тысячи застройщиков. Председатель двух кооперативов Виталий Симанович уже несколько месяцев вместе с другими дольщиками бьется за то, чтобы подъемники демонтировали, и вот почему:

— Во–первых, нас никто не спрашивал, хотим мы установить такие устройства или нет, хотя строительство долевое. Решение об установке электроподъемников принималось на уровне облисполкома. А мы за это платим. Одна такая штука стоит около 11.500 рублей. В нашем кооперативе каждый жилец уже внес по 300 рублей за этот механизм. Плюс кредит, который придется переплачивать, плюс в перспективе стоимость обслуживания. А это примерно 18 рублей в месяц.

ФОТO: BRESTCITY.COM

ФОТO: BRESTCITY.COM

Впрочем, вопрос денег актуальный, но не самый главный. Проблема есть и в самих подъемниках. Идем с Виталием к подъезду дома № 66 по улице Луцкой, где на входе уже собралось несколько жильцов. Председатель сразу демонстрирует все недостатки устройства, которое уже в нескольких местах покрылось ржавчиной.

Чтобы открыть или закрыть дверь, нужно приложить серьезные усилия. Для инвалида–«колясочника» — не вариант. Впрочем, устройство работает и при открытой дверце, что тоже запрещено по технике безопасности. Опускается эта «машина» прямо на тротуарную плитку. Она уже разрисована мелками — во дворе играют дети. И тот, кто спускается на подъемнике вниз, запросто может не заметить забежавшего туда малыша. Что произойдет? Виталий показывает на пластиковой бутылке, наполненной водой, которую приплющило так, что вытащить ее было практически невозможно.

У нас с безбарьерной средой проблема даже там, где, казалось бы, условия созданы. Например, железнодорожный вокзал. После реконструкции там появились лифты. С одной стороны, правда. Чтобы попасть к ним из центра города, нужно делать огромный крюк через автомобильный путепровод, потому что пешеходный мост (связывающий центр города и микрорайон Граевка. — Авт.) «колясочнику» не одолеть. Но и в самом вокзале дверь в шахту подъемника закрыта. Приходится приезжать за полчаса до поезда, звонить дежурному по вокзалу, который придет и откроет. Это в наше время, когда можно установить камеру наблюдения и звонок!

ФОТO: BRESTCITY.COM

Не попасть сегодня во многие магазины, учреждения культуры. Из дома порой не выйти! Колясочникам нужны электроподъемники, только безопасные, удобные, желательно с закрытой шахтой. Там, где я живу, электроплощадки для подъема смонтировали. Только еще не подключили их, а пандусы уже «свинтили»... И как быть? То есть надо понимать, что безбарьерно — это когда ты можешь самостоятельно войти и выйти. У нас так не получается, поэтому колясочники и сидят по домам. Активных единицы. Но гулять на свежем воздухе, жить полноценной жизнью, поверьте, хотят все.