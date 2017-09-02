Под Быховом археологи нашли икону Барколабовской Божьей матери

Под Быховом археологи нашли икону Барколабовской Божьей матери1
- 2.09.2017, 16:52
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Нательный образок Барколабовской Божьей Матери был найден в агрогородке Глухи.
Быховские археологи нашли в агрогородке Глухи нательный образок Барколабовской Божьей Матери. Металлическая иконка литая, и специалисты предварительно относят находку к XVIII веку, пишет 6tv.by.
Раскопки идут на Церковище – месте в деревне, где когда-то стояла Николаевская церковь. Деревянное здание, возведенное в середине XVIII века, в советское время использовали как амбар и склад, а потом в 1960-ые годы снесли окончательно.
Сельчане установили там памятный крест. Вокруг – много валунов и надмогильные плиты, где хорошо сохранились надписи на польском языке. Каким образом эти плиты соотносятся с православной церковью – эту загадку Глухов и пытаются раскрыть директор Быховского историко-краеведческого музея Сергей Жижиян и волонтеры.
Вместе с иконкой археологи нашли литые гвозди и монеты разных времен. Раскопки в Глухах продолжаются.