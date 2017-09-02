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Хацкевич встретился с Милевским: брестское «Динамо» сыграло с киевским

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  • 2.09.2017, 17:05
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Брестчане пропустили от киевлян семь безответных мячей.

Брестское «Динамо» потерпело крупное поражение от одноклубников из Киева в товарищеском матче — 0:7, передает «Прессбол».

Хет-трик оформил Владислав Алексеев, дубль на счету Жуниора Мораеса.

Динамо Киев — Динамо Брест — 7:0

Голы: 1:0 — Шапаренко (15). 2:0 — Мораес (25). 3:0 — Мораес (60). 4:0 — Алексеев (67). 5:0 — Алексеев (76). 6:0 — Алексеев (80). 7:0 — Русин (86).

Удаления: Аврамия (Динамо Брест, 36), Бурда (Динамо Киев, 57).


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