Самый высокий человек в мире жил в Витебске 2.09.2017, 18:20

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Рост витебского гулливера составлял 285 сантиметров.

К 140-летию витебского гулливера Федора Махнова объявлен конкурс арт-объектов для инсталляции «Парк великанов», пишет vitbichi.by.

Качели, скамейка, ботинки для великанов или огромный зонт, объемная книга — любые предметы богатырских размеров, выполненные из разных материалов, могут стать частью необычной инсталляции «Парк великанов» в Старом Селе Витебского района.

Оригинальный проект «Волаты Прыдзвіння» сотрудницы Витебского районного центра культуры и творчества Дарьи Андроновой посвящен 140-летию со дня рождения самого высокого человека в мире Федора Махнова. Витебский гулливер родился 18 июня 1878 года в деревне Костюки Старосельской волости Витебского уезда.

Из-за своего роста 285 сантиметров Федор Махнов слыл достопримечательностью не только в Придвинье, но и в Европе, где он выступал в цирке. Похоронен великан на родине.

Авторская инициатива связана с созданием привлекательного визуального ряда в тех местах, которые имеют отношение к именам знаменитых земляков.

Первой ласточкой нового проекта стал конкурс арт-объектов для инсталляции «Парк великанов». По замыслу организаторов, работы должны быть тематически связаны с Федором Махновым либо отражать образ больших людей среди объектов привычных размеров. Участвовать в конкурсе могут все желающие, независимо от возраста и профессиональной принадлежности, а также предприятия и фирмы.