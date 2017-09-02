Генассамблея ООН проведет заседание без Путина 3 2.09.2017, 18:37

2,422

Президент РФ второй год подряд не примет участие в заседании Генассамблеи ООН.

Президент РФ Владимир Путин не примет участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Как в субботу, 2 сентября, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, это "не входит в планы" российского президента. Вместо Путина делегацию России на Генассамблее возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. В В 2016 году Путин также не приезжал на заседание главного органа ООН, передает dw.com.

Ранее о намерении выступить на заседании Генассамблеи объявил президент США Дональд Трамп. Трамп, часто критикующий ООН, надеется заручиться общей поддержкой для реформирования организации. Речь Трампа ожидается 19 сентября. Еще двумя днями позднее перед участниками выступит Сергей Лавров.

Генеральная Ассамблея является основным совещательным органом ООН. Помимо прочего, участники Генассамблеи принимают решения по отдельным важным вопросам, таким, как рекомендации в отношении мира и безопасности и выборы членов Совета Безопасности ООН.