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Служебный корпус усадьбы Потоцких выставят на аукцион

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  • 2.09.2017, 18:55
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ФОто: vb.by

Комплекс с усадьбой и пейзажным парком был построен при графине Пелагее Потоцкой в 1816-1820 годах.

В городе Высокое Каменецкого района может быть выставлена на аукцион еще одна историко-культурная ценность. Речь идет о двухэтажном каменном здании, в котором когда-то жил, как сказали бы сейчас, обслуживающий персонал дворцово-паркового ансамбля, пишет vb.by.

Комплекс с усадьбой и пейзажным парком был построен при графине Пелагее Потоцкой в 1816-1820 годах рядом со старым поместьем рода Сапегов, от которого сохранились лишь остатки фундамента. А вот усадебный дом Потоцких уцелел и несколько лет назад был куплен на аукционе частной минской фирмой. Однако служебный корпус, в котором раньше жила прислуга, а в советские времена – работники Высоковской школы-интерната, до сих пор остается на балансе управления образования. Хотя уже лет десять как пустует и официально переведен в разряд нежилых.

Сейчас школа готовит документы на отчуждение здания, считающегося историко-культурной ценностью, чтобы в последующем выставить его на аукцион.

Известно, что несколько лет назад интерес к нему проявляла фирма, купившая усадебный дом, но потом столкнулась с финансовыми проблемами. Подаст ли она заявку на участие в аукционе, можно только гадать.


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