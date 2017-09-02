Там притаился «Адмирал Кузнецов»10
- 2.09.2017, 19:05
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Соцсети отреагировали на сжигание архивов консульства РФ в Сан-Франциско.
После решения властей США закрыть консульство России в Сан-Франциско сотрудники диппредставительства начали спешно уничтожать часть своих архивов.
Об этом свидетельствуют снимки здания, из каминной трубы которого поднимались клубы черного дыма.
При этом на данное время температура воздуха в Сан-Франциско составляет порядка 30 градусов, что исключает возможное желание российских дипломатов погреться.
В МИД РФ дым из трубы объяснили «мероприятиями по консервации здания», пишет nv.ua.
В свою очередь в пользователи соцсетей поспешили поделиться собственными предположениями по этому поводу.
В консульстве РФ в Сан-Франциско жгут тиражи газеты "Искра" и журнала "Крокодил" с карикатурами на Трампа pic.twitter.com/zhwekRKLSk— Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 1 сентября 2017 г.
Російське посольство у Сан Франциско подає зашифровані сигнали димом Кремлю.— Ruslan M (@Ruslanmdes) 2 сентября 2017 г.
МИД объяснил появление чёрного дыма над генконсульством России в Сан-Франциско "спецмерами по сжиганию паспортов и билетов на Родину".— Пeрзидент Роисси (@KermlinRussia) 2 сентября 2017 г.
Кацапи палять свою "блатхату" у Сан-Франциско на честь 205 річниці спалення Михасем Кутузом Мацкви! 😂 — почуваюся бешкетним— Сергій Чуб (@Chubajs99) 2 сентября 2017 г.
консульство РФ в Сан-Франциско,😂 вигляд з середини pic.twitter.com/Ahud3CKLr3— Вертеп в ВР (@ukrpchyk) 2 сентября 2017 г.
Если присмотреться, то за сданием консульства РФ в Сан-Франциско притаился "Адмирал Кузнецов". pic.twitter.com/ifjsGvlFjk— Pan Doktor (@pan_dok) 2 сентября 2017 г.
Документы, документы, ничего вы не поняли: черный дым от шин, которые жгут дипломаты, протестуя против ссылки.— Сумерковий Їжачок ⛾ (@verona_west) 2 сентября 2017 г.
Над замурованным консульством РФ в Сан-Франциско повалил чёрный дым. Значит не выбрали кардинала. Ничё, ФБР поможет выбрать. Или выбраться?— Владимир Матов (@1964Matov) 2 сентября 2017 г.
Напомним, что 31 августа Государственный департамент США объявил, что к 2 сентября Россия должна закрыть свое генеральное консульство в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и его филиал в Нью-Йорке. Решение о закрытии генконсульства России в Сан-Франсиско инициировал лично президент США Дональд Трамп.
Это требование выдвинуто в ответ на высылку американских дипломатов из России – до 1 сентября РФ должны были покинуть 755 работников американской дипмиссии.