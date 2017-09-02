Там притаился «Адмирал Кузнецов» 10 2.09.2017, 19:05

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Соцсети отреагировали на сжигание архивов консульства РФ в Сан-Франциско.

После решения властей США закрыть консульство России в Сан-Франциско сотрудники диппредставительства начали спешно уничтожать часть своих архивов.

Об этом свидетельствуют снимки здания, из каминной трубы которого поднимались клубы черного дыма.

При этом на данное время температура воздуха в Сан-Франциско составляет порядка 30 градусов, что исключает возможное желание российских дипломатов погреться.

В МИД РФ дым из трубы объяснили «мероприятиями по консервации здания», пишет nv.ua.

В свою очередь в пользователи соцсетей поспешили поделиться собственными предположениями по этому поводу.

Напомним, что 31 августа Государственный департамент США объявил, что к 2 сентября Россия должна закрыть свое генеральное консульство в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и его филиал в Нью-Йорке. Решение о закрытии генконсульства России в Сан-Франсиско инициировал лично президент США Дональд Трамп.

Это требование выдвинуто в ответ на высылку американских дипломатов из России – до 1 сентября РФ должны были покинуть 755 работников американской дипмиссии.