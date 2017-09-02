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В Сети появились захватывающие ролики к 1000-летию Бреста

  • 2.09.2017, 19:14
Брест/ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО journeying.ru

Проект представляет собой пять роликов, каждый из которых – отдельная история о Бресте.

В Сети стало доступно для просмотра видео «Брест – 1000 лет. Здесь начинается Родина». Оно представляет собой пять роликов, каждый из которых – это отдельная история о Бресте, пишет zarya.by.

Знаменитый фонарщик, талантливая девочка, суровые и озорные воины из прошлого, спортивные легенды и культовые места. Авторы проекта решили совместить настоящее и прошлое, увлечь зрителя маленькими историями, из которых и складывается 1000-летие Бреста.


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