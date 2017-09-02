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Германия отказала Турции в заморозке активов сторонников Гюлена

  • 2.09.2017, 19:20

Немецкие власти не удовлетворили запрос Турции.

Германия отклонила запрос властей Турции, которые требовали заморозить счета сторонников исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в организации государственного переворота в 2016 году. Об этом сообщил немецкий журнал Der Spiegel, передает РБК.

По данным издания, в документе были упомянуты 80 проживающих в Германии выходцев из Турции, которые якобы поддерживают Гюлена. Немецкие власти ответили на запрос Турции отказом, поскольку не увидели в подобных действиях правовых оснований.

Попытка военного переворота в Турции произошла в ночь на 16 июля 2016 года. Турецкие военные заблокировали два моста через Босфор в Стамбуле и захватили здание Генштаба в Анкаре. В городе несколько часов продолжались военные действия. Ответственность за происходящее возложили на Гюлена.

В июне 2017 года стало известно, что власти Турции приняли решение лишить Гюлена гражданства. Вместе с ним гражданства будут лишены более десять человек, которые, по данным властей, участвовали в попытке переворота.


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