Реально ли в Беларуси расплачиваться криптовалютами? 1 2.09.2017, 19:38

В последние годы криптовалюты активно осваивает бизнес во всем мире, но в Беларуси их правовой статус неясен.

Последние несколько месяцев в Беларуси царит настоящий ажиотаж вокруг всего, что связано с технологией блокчейн и производными от нее - криптовалютами, майнингом, применением блокчейна в бизнесе и привлечением инвестиций через ICO. При этом все происходит типично по-белорусски: правовая неурегулированность данной сферы и традиционно недоброжелательное отношение многочисленных контролирующих органов приводят к тому, что люди вынуждены скрывать свой интерес к операциям с криптовалютами. И уж тем более - сами операции, пишет belgazeta.by.

БЕЛОРУССКАЯ СДЕРЖАННОСТЬ НА ФОНЕ МИРОВОГО БУМА

В последние годы криптовалюты активно осваивает бизнес во всем мире, но в Беларуси их правовой статус неясен. В мире насчитывается около 2000 криптовалют, из них около 100 - достаточно распространены, а биткоин - самая популярная.

К примеру, в США он официально признан одним из видов платежей в электронной коммерции. В Германии имеет официальный статус частных денег. В Китае его использование запрещено только для финансовых институтов. Япония вообще оказалась первой страной, придавшей биткоину статус, равный статусу национальной валюты. Сейчас этим путем идет и Австралия. Даже премьер-министр Вьетнама утвердил план, согласно которому страна официально признает биткоин как форму платежа к 2018г.

Хотя криптовалюты в Беларуси официально не запрещены, правового поля для их использования не существует. Еще в начале 2014г. зампредседателя правления Нацбанка Сергей Дубков на вопрос о возможности использования биткоина подчеркнул, что эта цифровая валюта не имеет правовых оснований для использования на территории страны.

Об этом говорится в ст.14, 232, 274 Банковского кодекса - их нормами нужно руководствоваться при любых расчетах белорусскими рублями, иностранной валютой, электронными деньгами в безналичной и в наличной форме.

Поскольку биткоин (как и другие криптовалюты) не имеет правовых оснований для использования на территории РБ, соответственно, расчеты с его использованием несут для юридических и физических лиц правовые риски, а также риски, связанные с отсутствием надлежащей гарантии погашения обязательств для держателей виртуальной валюты. По словам Дубкова, организациям и гражданам следует учитывать данные факторы при выборе средства платежа для проведения расчетов в Интернете.

МВД тогда поддержало позицию Нацбанка и рекомендовало всем (и физлицам, и ИП, и компаниям) воздержаться от операций с биткоинами. Ведомство ссылалось на то, что участники этих операций могут стать, во-первых, жертвами противоправных посягательств; во-вторых, невольными участниками сомнительных сделок по легализации доходов, полученных незаконным путем.

Позиция госведомств по вопросу использования криптовалюты носит не нормативный, а рекомендательный характер, т.е. официальный запрет на ее использование в Беларуси отсутствует. Благодаря этому все больше наших соотечественников начинают понемногу осваивать соблазнительный рынок криптовалют и всего, что связано с технологией блокчейн.

Делают они это традиционно - партизанскими методами, ведь белорусское законодательство до сих пор не содержит понятий «криптовалюта», «виртуальная валюта». Правовой вакуум создает риски различных интерпретаций операций с биткоином и иными «коинами» правоохранительными и налоговыми органами, а также Нацбанком.

Криптовалюта по своей сути не является ценными бумагами или деньгами в понимании нашего законодателя. По ст.141 Гражданского кодекса под деньгами в Беларуси понимается белорусский рубль, являющийся законным платежным средством, и иностранная валюта. А по закону «О валютном регулировании и валютном контроле» (п.4 ст.1) под иностранной валютой понимаются денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монет, а также находящиеся на счетах в банках средства в денежных единицах иностранных государств - валютой являются деньги, признанные и эмитируемые

государствами.

В Беларуси также не получится трактовать криптовалюты и как ценные бумаги (так делают в ряде стран). Согласно ст.143 Гражданского кодекса, ценная бумага удостоверяет имущественные права: ее наличие свидетельствует о том, что владелец обладает каким-либо имуществом или ценностями. Криптовалюты же ничем не обеспечены.

Легализацию криптовалют и всего, что связано с технологией блокчейн, обещают разработчики нового декрета о Парке высоких технологий (ПВТ). Но итоговый текст проекта декрета обществу пока не представлен, и существуют серьезные опасения, что он сделает операции с криптовалютами и проведение ICO доступными лишь для резидентов ПВТ и их сотрудников.

«СЕРАЯ ЗОНА»

На минувшей неделе в Минске в одном из клубов прошло мероприятие, посвященное операциям с криптовалютой в условиях правовой неопределенности. На встречу собрались все, кто интересуется такими темами, как криптовалюты, трейдинг ими и обмен криптовалюты на реальные деньги, прием криптовалюты в качестве оплаты за товары, выполненные работы, оказанные услуги, ICO.

Справка. ICO (Initial Coin Offering, первичное размещение токенов) - это выпуск каким-либо проектом купонов, или токенов, предназначенных для оплаты услуг площадки в будущем - в виде криптовалюты. В отличие от IPO покупатели валюты не получают доли в компании и никак не могут воздействовать на управленческие решения. ICO - это еще одна реализация модели краудфандинга, когда участники финансируют развитие компании сейчас для того, чтобы получить от нее какие-то блага в будущем. Выпуская свои собственные «деньги» и обменивая их на одну из распространенных криптовалют или даже на реальные валюты, проект может обеспечить себе финансирование, необходимое для запуска или развития. Кроме того, выпуская валюту для проекта, можно ускорить его развитие (как введение денег в древности увеличило торговый оборот) и автоматически решить задачу будущей монетизации.

Как водится на таких встречах, организаторы констатировали: отсутствие правовой среды для криптовалют порождает неопределенность, неуверенность предпринимателя, работающего с криптовалютой, в законности собственных действий, страх быть привлеченным к уголовной либо административной ответственности.

Причем именно тогда, когда операции с криптовалютой начинают приносить существенные доходы, вопрос об ответственности (уголовной либо административной) становится наиболее остро.

На встрече присутствовал представитель Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, ставший главным действующим лицом мероприятия. Он разъяснил, что сегодня в Беларуси большинство операций с криптовалютами подпадает под ст.233 УК (незаконная предпринимательская деятельность). Речь идет, прежде всего, про обмен обычных (так называемых фиатных) денег на криптовалюту, обратный обмен (продажа криптовалюты за фиатные деньги), биржи криптовалют и проведение ICO.

Критерий незаконной предпринимательской деятельности для физлиц - то, что деятельность сопряжена с получением дохода, а также проводится на регулярной основе.

Однако есть крайне важный момент. По нынешнему белорусскому законодательству криптовалюты и токены не признаются ни денежными средствами, ни товарами. А тот же биткоин - это не имеющий ценности «фантик», пусть даже на мировых биржах он уже стоит значительно дороже $4000.

Получается, если доход от любой деятельности поступает в криптовалютах, то состава преступления нет. Также и майнинг нельзя признать незаконной предпринимательской деятельностью.

«Осуществление деятельности без получения дохода в реальных деньгах не является объектом уголовного преследования», - несколько раз повторил представитель ДФР.

Проблемы у человека возникают ровно в тот момент, когда свои криптоденьги или токены он продает за белорусские рубли или любую инвалюту. Именно этот момент рассматривается правоохранителями как момент получения дохода, и дальше они уже могут оперативными методами начать выяснять: законный это доход или нет.

Даже если связанная с криптовалютами (и их переводом в фиатные деньги) деятельность и не подпадет под действие ст.233 УК, всегда стоит иметь в виду ст.243 УК - «Уклонение от уплаты сумм налогов (сборов)». Да, сама по себе криптовалюта - это не денежная и не натуральная форма дохода. Но при ее продаже надо заплатить налог в 13%, иначе обвинения в уклонении от уплаты налогов избежать не удастся.

Это особенно актуально в свете того, что сейчас многие граждане рассматривают криптовалюты как хороший механизм ухода от налогов, прежде всего в силу их анонимности. Однако в реальности криптовалюты вовсе не анонимны - все сделки с ними фиксируются в блокчейне. И это может стать предметом судебного разбирательства.

Отдельная тема - использование криптовалют юрлицами, прием торговцами платежей в криптовалютах, их бухгалтерский учет. Все это крайне затруднительно согласуется с белорусским законодательством, и потому сегодня в РБ лишь единичные фирмы принимают платежи в криптовалютах. Но это направление слишком перспективно, чтобы его игнорировать.

КАК СООТНОСЯТСЯ КРИПТОВАЛЮТЫ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ

Криптовалюты имеют определенное сходство с электронными деньгами, уже более привычными белорусам. Но это сходство - только в части использования отдельных платежных систем. По правилам осуществления операций с электронными деньгами, в Беларуси их выпускают только банки, а сами электронные деньги должны быть номинированы в белорусских рублях или инвалюте. При этом банк-эмитент обязан обменивать их на соответствующую сумму в белорусских рублях или инвалюте.

Так как ни банки, ни иные организации не ответственны за выпуск криптовалют, то обладателям биткоинов и других «коинов» не гарантируется их обмен на деньги или товары.

Реально ли в Беларуси расплачиваться криптовалютами? Законодательство признает две формы платежей: наличную и безналичную, в т.ч. с использованием электронных денег. При этом у криптовалюты официально нет статуса средства платежа, как у электронных денег. Так что пока в законодательстве имеется пробел в вопросе расчетов с использованием криптовалют.

Использование криптовалют физлицами, ИП и организациями государством прямо не запрещено, но сопряжено с определенными рисками.

В начале 2015г. Совмин принял постановление, в соответствии с которым проведение расчетов с использованием криптовалют отнесено к подозрительным финансовым операциям. Это не означает прямой запрет со стороны государства, но влечет за ними особый контроль.

Риски в данном случае связаны с тем, что банки вправе отказать в такой операции или ее приостановить. Впрочем, пока почти все белорусские банки просто не имеют внятных внутренних инструкций по работе с криптовалютами - и потому стараются с ними не связываться вообще.