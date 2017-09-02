Минское «Динамо» в серии буллитов уступило «Спартаку» 4 2.09.2017, 19:56

Минчане потерпели пятое поражение подряд.

Минское «Динамо» в серии буллитов потерпело поражение от «Спартака» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ — 0:1, передает «Прессбол».

«Зубры» потерпели пятое поражение кряду на старте сезона.

Спартак — Динамо Минск — 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Спартак: Беспалов (Свенссон); Калинин — Юдин, Комаров — Максвелл — Радил; Пепеляев — Лаюнен, Лещенко — Стоа — Хохлачев; Сергиенко — Бондарев, Комаристый — Кузнецов — Мирнов; Никонцев — Воронин — Орлов; Цыплаков, Ли.

Динамо Минск: Энрот (Карнаухов); Лисовец — Коробов (А), Лингле — Хауден — Фонтейн; Шинкевич — Граньяни, Кулаков — Ковыршин — Матерухин; Хенкель — Знахаренко, Клинкхаммер (А) — Шарангович — Павлович (К); Гаврус — Китаров — Степанов; Дюков, Буйницкий.

Шайба: 1:0 — Мирнов (65.00 — решающий буллит).