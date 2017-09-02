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Видеофакт: в РФ сожгли штаб партии Путина

  • 2.09.2017, 20:14
Фото: запад 24

Единороссы лишились штаба в Красноярском крае.

В российском Красноярском крае перед выборами сожгли штаб партии "Единая Россия".

Соответствующее видео выложили на канале в YouTube Zna Vid.

«Новая газета» пишет, что поджег произошел в городе Назарове около 05:00 2 сентября.

Поджигатели заблокировали охранника стоянки в его сторожке, выбила пластиковое окно в обшитом сайдингом здании штаба, после чего закинули туда облитые горючей смесью автопокрышки. В это время они выкрикивали: "Передайте привет "Единой России"!

Охранник успел нажать "тревожную кнопку", но до приезда правоохранителей злоумышленники скрылись.

Выгорела основная комната штаба изнутри. Также уничтожена оргтехника, мебель, агитматериалы.

Отметим, что 10 сентября в городе должны состояться выборы в горсовет.


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