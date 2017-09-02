Возле Друи турист нашел редкую карликовую березу 2.09.2017, 20:20

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Фото: vitbichi.by

Редкий вид белорусской флоры обнаружил путешественник Юрий Скочеляс.

На небольшом болотце в Друйском лесничестве путешественник нашел ряд редких растений, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь. Среди них оказалась береза карликовая, которая и является новым видом для здешних мест, пишет vitbichi.by.

О своей находке отдыхавший в Леошках гость сообщил в научный отдел этого государственного природоохранного учреждения. Сотрудники его обследовали место произрастания карликовой березы. По оценке состояния, численность популяции составляет около 1000 кустов, произрастающих на площади 3600 квадратных метров. Как сообщает сайт Национального парка «Браславские озера», в настоящее время разрабатываются паспорт и охранное обязательство этого редкого вида.

Betula nana – название деревца на латыни, а по-народному карликовая береза — ерник. Из-за своего «роста» — 0,2 – 1,5 метра березка скорее похожа на кустарник, чем на дерево. Произрастает береза карликовая на облесенных и открытых торфяных сфагновых болотах верхового и переходного типов, обычно по берегам озер и у родников.

Этот очень редкий вид растений нуждается в строгой охране и входит в Список редких и находящихся под угрозой исчезновения на территории Республики Беларусь видов диких животных и дикорастущих растений, включаемых в Красную книгу Республики Беларусь, имеет II категорию природоохранной значимости.