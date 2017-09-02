К фронту против «Северного потока-2» присоединилась Дания 2 2.09.2017, 20:35

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Правительство Дании подготовило законопроект против «Северного потока-2».

Из-за внешней политики и соображениям безопасности правительство Дании пошло на изменения в законодательстве. Уже подготовлен и отправлен на обсуждение проект. Он может стать препятствием для постройки "Северного потока-2", который является попыткой России лишить Украины транзита газа.

Об этом со ссылкой на местное издание Politiken пишет РБК.

Изменения предлагают внести в закон о континентальном шельфе, который предусматривают отказ на проведение трубопроводов только в случае экологической угрозы.

Фото: EADaily

"Принятие решения по заявкам на проведение трубопроводов в территориальных водах имеет такую специфику, что более подходит для обсуждения на уровне министров", – говорится в комментарии к законопроекту.

В правительстве Дании опасаются превращения поставок газа по "Северному потоку-2" в политический инструмент российских властей.