Увлекательные факты о пяти самых богатых людях в мире 3 2.09.2017, 20:55

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В мире пять человек обладают таким же состоянием, как и половина населения всей планеты.

Список "вершины айсберга" миллиардеров немного изменился за год. Hyser.com рассказывает об увлекательных моментах из биографии тех, кто входит в эту великолепную пятерку.

5 место. Марк Цукерберг

Состояние: $70,6 млрд

Возраст: 33

Компания: Facebook

Страна: США

Хобби: каждый год он придумывает себе новое увлечение и старается в нем преуспеть. Это может быть предельно банальное занятие — вроде ежедневного ношения галстука.

Почетное пятое место в списке самых богатых людей мир и статус самого молодого в истории миллиардера, занимает — Марк Цукерберг.

Он так и не получил высшее образование, в 2002 году он поступил в Гарвардский университет, где до 2004 года обучался на факультете психологии. Параллельно с этим Марк увлекался информационными технологиями, посещал курсы, изучал литературу. Свою сферу интересов он указывал как «C, C++, Java, Visual Basic, VBscript, JavaScript, PHP и ASP». Цукерберг считал себя хакером по призванию.

Вместе с Крисом Хьюзом и Дастином Московицем он начал работу над созданием социальной сети Facebook. Финансовые вложения в их проект сделал студент бразильского происхождения Эдуардо Саверин, с которым в 2005 году он судился за управление компанией.

В декабре 2015 года Цукерберг заявил, что он пожертвует почти все свое состояние на благотворительность, призывая других не забывать о возможности быть полезным. Помимо этого Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан развивают разные социальные проекты, к примеру, в 2016 году они запустили проект Chan Zuckerberg Science, который направлен на борьбу с различными болезнями, на него за 10 лет будет потрачено $3 млрд.

4 место. Уоррен Баффетт

Состояние: $77,5 млрд

Возраст: 87

Компания: Berkshire Hathaway

Страна: США

Хобби: чтение, спорт, игра в бридж

Уоррен начал практиковать свои бизнес навыки еще с 11-ти лет. Вместе со своей сестрой Дорис он купил три привилегированные акции Cities Service по $38,25 за штуку. Изначально их цена опустилась до $27, потом поднялась до $40, и Баффетт продал их, чтобы получить прибыль в $5 (за вычетом комиссии). Интересно то, что через несколько дней цена на акции выросла до $202.

Это первое вложение научило Баффетта тому, что инвестор должен быть терпеливым и не паниковать, если цены падают; не продавать ради временной выгоды; быть уверенным в своем деле, особенно если вкладываешь чужие деньги. Первоначальный капитал в $10 тыс. Уоррен заработал, осуществив удачную деловую идею — автоматы для пинбола в парикмахерских.

В 2010 году Баффетт объявил о передаче более 50% своего состояния, или около $37 млрд, пяти благотворительным фондам. Большая часть средств поступила в распоряжение фонда под управлением Билла и Мелинды Гейтс. До сегодня этот поступок стал самым щедрым актом благотворительности за всю историю человечества.

3 место. Джефф Безос

Состояние: $82,5 млрд

Возраст: 53

Компания: Amazon.com

Страна: США

Хобби: В свободное время он поднимает из океана отработанные ступени ракет NASA

Безос немного опустился в рейтингу после падения акций Amazon, последовавшим за публикацией финансовой отчетности корпорации. В июле 2017 года состояние основателя интернет-ретейлера уменьшилось на $4 млрд.

Когда Джефф был 4-х летним мальчишкой, его мать вышла замуж за кубинского иммигранта Мигеля Безоса, усыновившего Джеффа. В 1986 году Джефф окончил Принстонский университет, после чего начал работать на Уолл-стрит в области компьютерных наук. Также он занимался разработкой сети для международной торговли.

Немного позже он занял должность вице-президента в компании D. E. Shaw & Co, из которой ушел летом 1994 году, чтобы запустить работу своего интернет-магазин Amazon.com, первоначальные вложив в него $300 тыс. Сайт начал свою работу 16 июля 1995 году, хотя на тот момент он не был доработан, к примеру, на сайте можно было заказать определенное количество книг.

Также Безос успел попробовать себя и в роли актера, снявшись в роли инопланетянина в одной из сцен фильма «Стартрек: Бесконечность».

2 место. Билл Гейтс

Состояние: $84,9 млрд

Возраст: 61

Компания: Microsoft

Страна: США

Хобби: игра в гольф и чтение

Гейтс учился в самой привилегированной школе Сиэтла «Лейксайд», где ему помогли развить свои навыки программирования на школьном мини-компьютере. Будучи еще подростком, Билл написал свою первую программу — игру «Крестики-нолики» на языке программирования BASIC.

Любимым занятием для юного Билла, которое также дало возможность поработать над собой, было тестирование компьютеров PDP-10 корпорации Digital Equipment, принадлежащей Computer Center Corporation (ССС). Но когда время, отведенное Биллу и его другу Полу для работы в ССС, истекло, они взломали программу, за что им запретили работать на компьютерах в течение всего лета.

По истечении срока наказания студенты предложили помочь компании найти ошибки в их программном обеспечении за возможность работать на компьютерах компании, на что получили согласие. Гейтс, вместе с друзьями, изучал множество исходных кодов программного обеспечения, написанных на таких языках, как FORTRAN, LISP, и в машинном коде. Работа продолжалось до 1970 года, пока компания не прекратила свое существование.

1 место. Амансио Ортега

Состояние: $85 млрд

Возраст: 81

Компания: Zara

Страна: Испания

Хобби: верховая езда и выведение кур

Ну и лидером списка самых богатых людей мира становиться Амансо Ортега. Он уже не впервые занимает почетное первое место среди самых богатых людей мира, но ранее он не задерживался на этом пьедестале больше одного дня. 29 августа 2017 года акции компании миллиардера подорожали на 1%. Сегодня он богаче легендарного Билла Гейтса на $200 млн. Состояние 81-летнего уроженца Испании сегодня оценивается в $85 млрд. За последний месяц он разбогател на $1,2 млрд.

Амансио Ортега — модельер, основатель и президент компании Industria de Diseno Textil Sociedad Anonima. Корпорация Inditex является крупнейшей розничной сетью в мире, ей принадлежат такие марки как Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home и Uterqüe, это около 4.907 магазинов в 77 странах.

Амансио Ортега родился в 1936 году, в бедной семье, отец работал железнодорожником, мать — служанкой у богатой семьи немецких финансистов. Через постоянную недостачу денег Амансио не смог закончить даже средней школы и с 13 лет приступил к работе посыльным в магазине рубашек.

В 1950 году он начинает работать в магазине La Maja, где уже работали его брат Антонио, сестра Пепита, а позже и Росалия Мера, которая в будущем станет его первой женой.

В 14 лет Амансио с семьей переехали в Ла-Корунью (Галисия) , так как отца перевели на новое рабочее место. Здесь Амансио начал занимался гофрированием тканей, потом драпировкой, а в итоге стал помощником одного итальянского модельера. Хозяин ателье как-то сказал мальчику, что у того нет будущего в мире моды, так как для этого необходимо быть легким и общительным.

В 37 лет Амансио сумел открыл свою трикотажную фабрику, которую называл Confecciones GOA. В 1975 году, его ожил неприятный сюрприз, немецкий партнер неожиданно отменил заказ на крупную партию белья, в который уже было вложено весь свободный капитал. Для того, чтобы спасти свой бизнес, Амансио с семьей решили начать продавать одежду самостоятельно и 15 мая 1975 года представили свой собственный небольшой магазин на одной из центральных улиц Ла-Коруньи под названием Zorba.

Изначально магазин был назван в честь их любимого персонажа Энтони Куинна из фильма «Грек Зорба», но через некоторые проблемы с регистрацией им пришлось переименовать его в Zara.