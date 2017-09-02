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Решившие эмигрировать в Польшу белорусы могут столкнуться с трудностями

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  • 2.09.2017, 21:04
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Польша хочет ограничить доступ иностранцев на свой рынок труда.

Власти Польши хотят контролировать поток трудовых мигрантов в свою страну. Несколько дней назад в Сейм попал законопроект, который вводит контроль министра внутренних дел над рынком труда иностранцев, сообщает Gazeta Wyborcza.

Если закон будет принят, то министр получит возможность вводить ежегодные лимиты разрешений на проживание и работу. Если разрешенное количество будет превышено, то соответствующий орган откажет иностранцу в разрешении на работу.

Ограничение количества разрешений затронет не только работников, которые самостоятельно ищут работу, но и тех, кто намерен приехать в Польшу в рамках обмена внутри предприятия или фирмы.


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