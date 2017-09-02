Игорь Криушенко: Со Швецией постараемся сыграть на победу 7 2.09.2017, 21:13

Игорь Криушенко

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Матч Беларусь - Швеция состоится завтра на «Борисов-Арене».

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился мнением о том, как скажется на команде поражение от Люксембурга перед завтрашней игрой со Швецией, передает «Трибуна».

– Как команда переживает случившийся конфуз? Не опасаетесь, что поражение в Люксембурге эмоционально подавило игроков? И не планируете ли в связи с этим максимально освежить состав в завтрашней встрече?

– Состав буду освежать. Игра через 2 на третий. Без этого не обойтись. Игру с Люксембургом мы разобрали. Футболисты получили свою долю критики. Но надеюсь, как и любого спортсмена, это должно по-хорошему завести команду. Надеюсь, команда не будет прибитой, а наоборот в хорошем игровом тонусе.

– Для нас плохо, что шведы проиграли в Болгарии?

– В этой ситуации мы должны меньше думать о шведах, больше исходить от себя. Мы должны быть в полной боевой готовности и тонусе, чтобы с таким соперником сыграть достойно, на победу.

– Что вы можете сказать о команде Швеции прямо сейчас?

– Смотрел и игру шведов с болгарами? и игру нашей сборной с ним. Хорошая команда. Два высокорослых ударных форварда с хорошей поддержкой с флангов и из глубины. Очень хорошо работают на стандартах, – сказал Криушенко.