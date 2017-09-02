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Как чиновники запрещают концерты в Беларуси

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  • 2.09.2017, 21:30
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Алесь Денисов

Стали известны фамилии людей, которые входят в художественный совет при Мингорисполкоме.

Чиновники запретили выступление гродненского музыканта Алеся Денисова, который планировал презентовать в Минске свой сольный проект на стихи поэта Алеся Чобата. Всего в группу цензоров входит семь человек: руководитель шоу-балета "Феерия", руководители государственного учреждения "Минскконцерт", "Театра эстрады" и "Молодёжного театра" и три чиновника Мингорисполкома, пишет euroradio.fm.

"Рекомендовать Главному управлению идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Мингорисполкома отказать в выдаче свидетельства на организацию концертно-зрелищного мероприятия — концерта Алеся Денисова в связи с низким художественным уровнем исполнения исполнителя", — написано в решении художественного совета по результатам изучения творчества лидера Dzieciuki. Этот документ публикует Сергей Будкин, который оспаривал решение "секретного совета" через суд.

Что же так не понравилось экспертам в песнях альбома "Кароткая гісторыя Беларуси", который и собирался презентовать лидер "Дзецюкоў"?

Заместитель руководителя отдела воспитательной и идеологической работы Комитета по образованию Мингорисполкома Надежда Великая за пятиминутный разговор так и не вспомнила, кто такой Алесь Денисов и слушала ли она его песни.

"Материалы поступают, набирается определённое количество, и нам сообщают, что нужно созвать художественный совет, — приоткрывает процессуальную тайну заседаний Надежда Великая. — И вот тогда мы собираемся, изучаем материалы по каждому, и решаем. Но я же не могу всех помнить. Вы знаете, сколько людей проходит. Что, я только про Алеся вашего думать должна? Поговорите с председателем художественного совета или его заместителем, если они мне скажут, то я достану материалы и прокомментирую. У меня, как и у вас, есть руководство. Если они скажут прокомментировать, я прокомментирую".

- При чём здесь руководство, нам интересно ваше мнение. Но судя по всему, если руководство скажет вам, что это музыка низкого художественного уровня, вы с этим согласитесь…

- Нет! И меня в городе, наверное, знают из-за того, что я на всё имею собственное мнение. У меня за плечами театральный ВУЗ. Поэтому я знаю, о чём я говорю и в режиссуре, и в искусстве, и в вокале. Тем более, что у меня к этому есть ещё и музыкальное образование.

Неужели действительно так много исполнителей проходит через художественный совет, что невозможно вспомнить ни их имена, ни то, что не понравилось в песнях? Может, дело в том, что песен Алеся Денисова Надежда Великая просто не слушала? В протоколе заседания совета написано, что на рассмотрение были вынесены "репертуар и тексты песен".

Сергей Будкин ранее сообщал, что по запросу Мингорисполкома он относил идеологам исключительно тексты. Но никаких аудиозаписей у него не просили, да и в протоколе они не фигурируют. А соответственно, своё решение художественный совет выносил исключительно на основании репертуара (перечень песен, которые планируется исполнить на концерте), и текстов.

Согласно протоколу заседания, секретарь художественного совета, а в свободное время заместитель руководителя управления идеологии Мингорисполкома, Александр Шестаков, выступил перед коллегами с докладом о творчестве Алеся Денисова. Но на вопрос о том, как проходит само заседание и прослушивание аудиозаписей, чиновник отвечать отказался.

- Я некомпетентен в этих вопросах, можете обращаться в наше главное управление по идеологии.

- Если вы были в комиссии, то вы можете сказать, как это происходит. Например, вы садитесь в круг и слушаете исполнителя…

- По моим служебным обязанностям, я некомпетентен давать комментарии.

- Хорошо, вы слушали альбом исполнителя или решение принимали исключительно по текстам?

- Естественно, что слушали! Критерии же есть. Всё это в кодексе прописано. Поэтому всё слушается.

Ну, секретарь художественного совета, готовя речь о качестве исполнения, мог и действительно поискать в интернете альбом "Кароткая гісторыя Беларусі" и послушать его. А что ответят члены совета, которые не работают в Мингорисполкоме?

"Пишите на этот счёт письменное обращение в Мингорисполком", — услышав тему разговора, отвечает руководитель шоу-балета "Феерия" Алексей Киселёв.

- Но причём здесь Мингорисполком, нас же ваше мнение интересует!

- Я сейчас по программе вопросы решаю и не буду вот это вот выяснять. Поэтому пишите в Мингорисполком всё, что вас интересует, они вам всё ответят.

- Ответьте хотя бы, вы слушали альбом исполнителя или решение принимали исключительно по текстам?

- По текстам!

Но тексты к песням альбома "Кароткая гісторыя Беларусі" Алеся Денисова написаны членом "Союза белорусских писателей" и Международного ПЕН-клуба Алесем Чобатом. То есть балетмейстер, несколько чиновников и главные менеджеры двух театров сочли творчество признанного поэта "низким художественным уровнем". Правда, сам Алесь Чобат на этот счёт не переживает и воспринимает всю ситуацию с юмором.

"Знаете, это как у Маяковского "мелкая философия на глубоких местах", — говорит поэт. — Вот представьте себе, как говорят, минскую номенклатуру. У них существует какой-то свой порядок. Тот того не любит, тот другого не любит. И тут вдруг вваливается какой Денисов из Гродно с каким-то Чобатом, которых никто знать не знает, и аргументируют тем, что они в каким-то интернете приобрели какой-то рейтинг. И ломают все наши планы. Ну, какая может быть реакция? Отказать! А что там написать... идейное содержание, не то исполнение, не тот тембр голоса или инструмент не той системы — разницы нет. У чиновника такая работа — запрещать, если он не будет запрещать, то что же он за чиновник!? Его же просто погонят со службы!"

Председатель художественного совета, руководитель идеологического отдела Павел Скалабан, которому журналисты регулярно и безрезультатно звонят, неожиданно снял мобильный. Но, услышав приветственные слова от «Еврорадио», быстренько положил трубку. Все остальные попытки дозвониться до Павла Витальевича успеха не принесли.


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