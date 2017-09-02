Наука управлять 1 Владимир Абаринов, «Радио Свобода»

2.09.2017, 22:09

Трампу надо учиться работать с Конгрессом, как это умели делать его предшественники.

На президента нигде не учат. Нет такой специальности ни в одном университете. Не верьте кандидату, который говорит, что готов работать главой государства "с первого же дня". Конечно, опыт – административный, дипломатический, военный – ему пригодится, но учиться работе президента он будет уже в Овальном кабинете (или в Кремле). Нет президента, который не совершал бы ошибок и не оказывался в ситуациях, из которых никто не знает выхода.

Кандидат Дональд Трамп говорил, что до него страной управляли глупцы и мошенники и что он знает, как победить врагов Америки, лучше всех генералов вместе взятых. Not so fast, как говорят американцы. В вольном переводе на русский: "Разбежался". Через три месяца после избрания Трамп признался, что думал: работать президентом "будет полегче".

Он тоже совершает ошибки, хотя никогда не признает их публично. Он тоже учится. Уже получив право нажать ядерную кнопку, Трамп рассказал журналистам: "Меня тут проинформировали... Это был секретный брифинг, но одно я могу сказать, потому что это написано во всех книжках: ядерная катастрофа будет непохожа ни на какую другую". Или вдруг узнал нечто новое об Аврааме Линкольне и щедро поделился знаниями с соотечественниками: "Большинство людей даже не знают, что он был республиканцем!"

Посетив на днях зону небывалого наводнения в Техасе, президент США, быть может, понял, что изменение климата – не выдумка. Метеорологам не хватает делений на шкале, чтобы описать масштаб бедствия. "Эпический потоп", – говорит один из них. Другой утверждает, что Хьюстон теперь на десятилетия превратится в болото. Третий – что ураган "Харви" на 30 процентов представляет собой результат жизнедеятельности человека. Эти мрачные оценки находятся в разительном противоречии с реляциями Трампа в Twitter о том, что все обстоит отлично: спасатели храбры, пострадавшие бодры, правительство всех спасет и всем поможет. Работа президента – не бодриться, что бы ни произошло, а называть вещи своими именами, как это принято среди взрослых людей.

В сентябре президенту предстоит усвоить новый урок. Возвращается с каникул Конгресс. В повестке дня не менее эпические, чем "Харви", законопроекты. Один из них (замена медицинского страхования по Обаме страхованием по Трампу) уже провалился. Президент полагал, что, коль скоро обе палаты Конгресса контролируют республиканцы, то и проблем никаких не будет. Но в Конгрессе нет строгой фракционной дисциплины. Приказать законодателю голосовать так, а не иначе, никто не может, "партбилет на стол" никакой парторг у него не потребует. С каждым членом Конгресса надо работать персонально. Но президент не желал ждать, топал ногой: хватит умасливать несогласных, ставьте на голосование! Вот и поставили.

Для Дональда Трампа это был ледяной душ. Вскоре у него появился новый повод для раздражения: лидеры республиканцев отказались внести в законопроект о льготах и пособиях ветеранам вооруженных сил поправку о повышении потолка внешних заимствований. Билль о ветеранах пользовался абсолютной поддержкой членов Конгресса (в обеих палатах он был принят единогласно), и президент Трамп надеялся, что прицепленная к нему поправка о внешнем долге пройдет столь же легко. Однако руководители фракций во избежание обратного эффекта отклонили такое предложение: за счет заемных средств правительство собирается финансировать строительство стены на границе с Мексикой, а эта идея нравится далеко не всем.

Своим решением лидеры Конгресса навлекли на себя гнев президента. Он разразился залпом сердитых твитов, прекратил с ними общение, стал обвинять в забвении интересов простых американцев, в создании помех себе, народному избраннику, угрожал "закрыть" правительство, если новый потолок заимствований не будет утвержден до конца финансового года, который наступит 30 сентября.

Но члены Конгресса – точно такие же избранники, как и президент. Они прошли в парламент не по каким-нибудь партийным спискам, как в России. А впереди новые грандиозные президентские проекты: налоговая реформа, новый иммиграционный закон, план обновления инфраструктуры... Трампу надо учиться работать с Конгрессом, как это умели делать его предшественники, умудрявшиеся проводить свои законопроекты даже тогда, когда законодательную ветвь контролировала непрезидентская партия.

Владимир Абаринов, «Радио Свобода»