Белорусские Beatles 3 Сергей Смирнов, teleskop-by

2.09.2017, 22:40

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Владимир Мулявин

О «Песнярах» Джон Леннон говорил: «Это лучшее, что я слышал вообще».

1 сентября 1969 года в Минске была создан асамбль «Лявоны», год спустя получивший название «Песняры». Мужской вокально-инструментальный ансамбль под управлением Владимира Мулявина, без сомнения, стал самым узнаваемым брендом БССР (да и современной Беларуси), так как слава о музыкантах гремела тогда далеко за пределами Союза.

Несмотря на «холодную войну», «Песняры» объездили едва ли не весь мир и стали первой советской группой, отправившейся в США. Там у белорусского ВИА были аншлаги на концертах и отдельный номер в авторитетном журнале «Билборд», целиком посвященный им, чего до Мулявина и его команды из европейских групп удостоились лишь культовые The Beatles.

Парадоксально, но никто из первого состава культовой белорусской фольк-рок группы, ставшей всесоюзным законодателем моды, даже не имел музыкального образования, а свела артистов служба в армии и любовь к музыке The Beatles. Сам Владимир Мулявин, как и многие музыканты из «Песняров», приехал в БССР из РСФСР для прохождения срочной военной службы, после чего устроился на работу в белорусскую филармонию, где и собрал свой легендарный ансамбль.

Беларуская мова с уральским акцентом

Известно, что популярность «Песняров» была так высока, что поклонники группы из разных уголков Союза даже устраивали кружки по изучению белорусского языка, чтобы лучше понимать тексты их песен. При этом сами «Песняры» признавались, что у них были проблемы с белорусским произношением, что не удивительно, ведь лидеры группы родом с Урала.

– «Сложнее всего из белорусской темы давалось произношение, и на ранних записях «Лявонов» и «Песняров» это слышно. Сначала «прононс» корректировали белорусы из нашего ансамбля – Леня Тышко и Шурик Демешко, Леня Борткевич и Толя Кашепаров. Потом за такие ошибки после концертов заочно вставлял нам «пистоны» учитель белорусского языка Ефим Кашепаров – через сына Толю. А очно – композитор, хормейстер Константин Поплавский, отец нашего скрипача Чесика Поплавского. Постепенно мы стали проверять сомнительные слова. Скажем, как те же «ручнікі» произносятся – через «ч» или через «ш»? А дальше пошел конвейер – два-три концерта в день – и на произношение внимание не обращали», – признался недавно один из основателей ВИА Владислав Мисевич.

Для пущей белорусской «натурализации» артисты даже покрасили волосы и отрастили усы.

– «Когда «Песняры» прославились, к музыке хотелось добавить внешней органики. Все делали интуитивно. Жена Володи Мулявина, Лида Кармальская, накупила перекиси водорода и перекрасила нас (в обязательном порядке и по общему решению) из русых и темноволосых в пшеничных блондинов. А что? Расхожий типаж белорусов! И еще пару лет мы следили, чтобы темные корни не проступали – наверное, пока не убедились окончательно в своих музыкальных достоинствах…», – продолжает откровенничать музыкант Мисевич.

Творческий поиск

Известно, что вначале своего становления «Песняры» (в 1969 году еще «Лявоны») пели преимущественно не на белорусском, а на английском языке. Артисты были увлечены творчеством «ливерпульской четверки» и с большим энтузиазмом исполнили песни этой группы на прослушивании в филармонии, куда пришли всего с одной белорусской фольклорный песней в своем репертуаре – «Ты мне весною приснилась». Руководство филармонии по достоинству оценило молодых артистов, однако откровенно сказало, что песни на английском языке им не нужны, а вот идея с фольклором им очень понравилась. Таким образом коллектив получил работу в Минске. Музыканты долго и напряженно работали над аранжировками и текстами, благодаря чему сумели создать нечто абсолютно уникальное, по сути, новый стиль – фольк-рок.

Народные хиты

У «Песняров» практически нет «проходных» песен. Каждая – хит. Это связано с высокой планкой требований к себе и со стилем работы Владимира Мулявина. Руководитель ансамбля много экспериментировал и безжалостно выбрасывал неудачные, на его взгляд, песни. Источником вдохновения коллектива был народ и его творчество, переработанное и «осовремененное». Тексты песен искали в Академии наук, их брали из записок профессиональных этнографов. При этом музыканты делали вылазки «в народ», чтобы своими ушами услышать народную гармонию звука и лучше прочувствовать смысл народных песен. Говорят, после этих экспедиций в белорусскую глубинку творчество группы стало разнообразнее, а состав ансамбля был усилен хорошими вокалистами.

Популярных певцов приглашали и на съемки фильмов. Советские режиссеры стремились заполучить музыкантов для хорошего, как сейчас говорят, саундтрека.

Зарубежные гастроли

Госконценрт был завален заявками западных продюсеров, просивших организовать гастроли «Песняров» по всему миру. Еще бы, ведь только в Государственном концертном зале «Россия» «Песняры» с аншлагом на каждом выступлении давали по три концерта 10 дней подряд. Купить билеты было невозможно. Артистов в лицо знала вся страна. «Песняры» стали народными задолго до получения соответствующего звания. В результате белорусскому ансамблю позволили невиданное – гастроли в США в 1976-ом. По своей значимости и резонансу данное событие можно сравнить разве что с эпохальной хоккейной суперсерией «СССР – Канада» в 1972 году.

Естественно, цель этих выступлений состояла в том, чтобы показать, что в СССР есть суперпрофессиональные группы, ни в чем не уступающие, а кое в чем даже превосходящие своих западных кумиров. И великая команда Мулявина в разгар «холодной войны» справилась с этой задачей блестяще.

По словам солиста «Песняров» Леонида Борткевича, о «Песнярах» лестно отзывался Джон Леннон. «С этой группой можно поработать», – передавал его слова Джордж Харрисон Леониду Борткевичу. А Владимир Мулявин при жизни говорил, что «Джон Леннон просто сказал: «Песняры – это лучшее, что я слышал вообще»». Также есть версия, что гитарист The Beatles Харрисон планировал организовать музыкальный проект «Прощай, двадцатый век!» и пригласить в него лучших исполнителей из разных стран, в том числе и «Песняров». Однако по состоянию здоровья не смог заняться проектом, и идея так и осталась нереализованной.

Закат «Песняров»

Трудные для группы времена наступили в лихие 90-е.

– Вокруг звучала другая музыка. Это было сложное время для него. В те годы он больше тянулся к России, потому что здесь его чиновничество не воспринимало. Он думал перебраться в Россию, но трудно резко менять свою жизнь в этом возрасте. Это после смерти стали говорить, что потеряли гения. А в 90-е годы к нему относились без пиетета, как надлежало бы относиться к действительно гениальному музыканту», – говорит о Мулявине народный артист Беларуси Владимир Гостюхин, хорошо знавший «песняра».

В результате разборок внутри группы с 1998 года «Песняры» претерпели множество серьезных расколов. В данный момент насчитывается 5-6 групп, претендующих на наследство культового ансамбля. При этом Минкульт Беларуси признает легитимными лишь два коллектива: «Белорусские песняры» и Белорусский государственный ансамбль «Песняры». Однако большинство поклонников группы считает, что «Песняров» не стало со смертью основателя группы Владимира Мулявина в 2003 году.

Памятник Мулявину

17 августа текущего года на бульваре Мулявина в сквере за Белгосфилармонией был торжественно открыт памятник народному артисту СССР, народному артисту Беларуси, основателю ансамбля «Песняры» Владимиру Георгиевичу Мулявину. Скульптором выступил Александр Кострюков, изобразивший музыканта в сценическом костюме с гитарой в руках. Знаменитый «песняр» присел на ступеньки и задумчиво смотрит вдаль. Скульптура стала ответным подарком российской стороны. Администрация Екатеринбурга финансировала создание и доставку памятника в белорусскую столицу. Ранее, в октябре 2014 года, памятник Владимиру Мулявину по инициативе белорусской стороны установили в Екатеринбурге – городе, где он родился и где прожил значительную часть молодости.

Благодаря таланту Мулявина белорусские песни узнал весь мир.

Сергей Смирнов, teleskop-by