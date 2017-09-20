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Командующий ВДВ России Сердюков сломал позвоночник

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  • 20.09.2017, 7:49
  • 13,918
Фото: mil.ru

Генерал-полковник Андрей Сердюков был одним из организаторов оккупации Крыма.

Командующий воздушно-десантными войсками (ВДВ) России генерал-полковник Андрей Сердюков получил тяжелые травмы в результате автомобильной аварии в Мурманской области. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник, знакомый с ситуацией, и подтвердил другой источник в министерстве внутренних дел России.

Автокатастрофа произошла 15 сентября в 14.45, однако о ней стало известно только 19 сентября. В микроавтобус генерала, следовавший в кортеже в сопровождении машин военной автоинспекции, врезался автомобиль Chevrolet Lanos. Микроавтобус перевернулся.

В YouTube размещена видеозапись столкновения.

55-летний генерал-полковник в тяжелом состоянии, с серьезной черепно-мозговой травмой и переломом позвоночника был доставлен в реанимацию госпиталя Северного флота. У его заместителя генерал-майора Владимира Кочеткова – многочисленные переломы.

Кроме того, травмы в результате аварии получили помощник главкома и его адъютант. У водителя микроавтобуса – небольшие ушибы.

Водитель Chevrolet, 34-летний житель Мурманска, от полученных травм скончался в машине скорой помощи. Его жена с тяжелыми травмами госпитализирована. Двое их сыновей, 16 и 17 лет, получили незначительные ушибы, рассказали источники издания.

В министерстве обороны России признали, что командующий воздушно-десантными войсками страны Андрей Сердюков находится в госпитале после автомобильной аварии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Состояние здоровья командующего «характеризируется медиками как удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает», проинформировали в департаменте информации минобороны.

Сердюков был назначен командующим ВДВ РФ 4 октября 2016 года.

Газета «Известия» называла Сердюкова, служившего в 2014 году первым заместителем командующего войсками Южного военного округа, «организатором блестящей операции» в Крыму.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года, которому предшествовала оккупация полуострова российскими военными.


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