Зачем митрополит Павел «полез на амбразуру»? 16 20.09.2017, 8:29

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Митрополит Павел

Излишнее внимание к фильму «Матильда» может внести раскол в БПЦ.

Глава БПЦ митрополит Павел призвал прихожан не ходить на фильм «Матильда». Интервью размещено на официальном портале БПЦ.

«На сегодня официальной позиции Русской православной церкви по этому фильму нет, но мнение очень многих людей мы можем слышать. Этот фильм еще не вышел в прокат, а о нем уже идут дискуссии. Я специально просмотрел несколько видеороликов, которые сегодня доступны в интернете, и у меня сложилось очень неприятное впечатление о фильме», — отметил архипастырь.

Он также отметил, что лично ему непонятен замысел фильма «Матильда».

«Зачем и для чего он создавался? А результат его создания всем очевиден. Он разделил наше общество, посеял смуту в сердцах многих людей, вызвал бурю негодования у тех, для кого император Николай Второй — страстотерпец и мученик», — сказал митрополит Павел, отметив, что император — святой, и память о нем «священна для всех православных христиан».

По словам митрополита Павла, особенную горечь и возмущение вызывает то, что показ фильма планируют осуществить осенью 2017 года — в годовщину Октябрьской революции.

«Хочется обратиться и спросить у тех, кто создавал этот фильм — чем же мы лучше французского журнала «Шарли Эбдо», который глумится над тем, что дорого людям, над теми чувствами, которые переживают люди, потерявшие близких в сложных обстоятельствах? Да ничем! У нас происходит куда более печальное событие — мы глумимся над своей историей. И это страшно!», — сказал архипастырь.

Он напомнил, что церковь не может запретить показ фильма «Матильда» и у нее нет такой власти. Но, по убеждению архипастыря, каждый человек «может голосовать ногами».

«Никакой агрессии со стороны верующих не должно быть. Просто не ходите на этот фильм», — призвал верующих митрополит Павел.

Далеко не все в церкви разделяют мнение митрополита Павла, пишет belaruspartisan.org. В частности, настоятель собора «Всех скорбящих радость» Игорь Коростелев по поводу ажиотажа вокруг фильма «Матильда» высказал полное недоумение.

– Мы не знаем, было или нет…. Мемуары есть. Есть свидетельства, что был роман. И что тут такого. Николай был молодой юноша, красивый человек. Как это у него не было женщины, увлечений каких-то?! Первая любовь… Тогда получается, у него что-то ненормально, может быть, тогда.

То, что из государя-императора делают какой-то лубок…. То есть он родился и сразу у него крылышки сзади были, и он летал с этими крылышками… Но это неправда же! История есть история. И документы исторические есть. Был ли он безвольный, был ли он вольный; был он сильный военачальник или то, что он в ставку уехал и бросил страну это была величайшая ошибка? Да, историки об этом спорят, потому что это был человек в первую очередь. И прославился он, и причислен к лику страстотерпцев, который пострадали – действительно, мужественно пострадали, были убиты. Поэтому то, что шум подняли с этим фильмом… Да что там такого, Господи помилуй!

Игорь Коростелев напомнил, что Господь пришел, чтобы спасти не святых, а именно грешников, поэтому ничего суперкрамольного в фильме не видит, хотя сам смотреть его не собирается.

Иерей Александр Кухта, заместитель председателя Синодального миссионерского отдела БПЦ, высказался против противников фильма «Матильда» в своем видеоблоге еще более резко. Напомним, что и в РПЦ критиковали сбор подписей за запрет «Матильды».

Так что же не так в борьбе с «Матильдой», если ее не поддерживают в РПЦ, и к кому присоединился митрополит Павел?

Начать писать и говорить об этом нужно было еще в мае, когда депутат Госдумы Наталья Поклонская вышла в День Победы на всенародную акцию «Бессмертный полк» с портретом императора Николая II, пишет в «Московском комсомольце» журналистка Юлия Калинина.

– Его портрет среди «бессмертного полка» выглядел, мягко говоря, неуместно. Почему Поклонская вышла с ним, а не с дедом своим или прадедом, погибшими на фронтах?

Ответ на этот вопрос объясняет все последующие события, происходившие — и продолжающие происходить — вокруг «Матильды». Все дело в том, что бывший прокурор Крыма исповедует специфическое религиозное течение — царебожие.

Царебожие — учение о царе-искупителе Николае II, возникшее в 30-х годах прошлого века в православии. Оно строится на тезисе о том, что убийство царя и его семьи — сакральная жертва за триста лет грехов русского народа. Николай II искупил эти грехи, пожертвовав собой и своей семьей и приняв смерть от евреев-большевиков. Николай II в царебожии уподобляется Иисусу Христу. Христос принес себя в жертву за всех людей, а Николай, отрекшись от престола, принес себя в жертву за русский народ.

Христианскому учению эта идея противоречит в корне. Искупитель в христианстве только один — Иисус Христос.

Называя Николая II искупителем, царебожники умаляют искупительный подвиг Христа. С позиций православия это ересь и кощунство, а царебожники — еретики. Многие православные авторитеты называют их сектой. Однако явного раскола по этой линии в православном сообществе пока нет.

До скандала с «Матильдой» царебожники воспринимались иерархами РПЦ как заблудшие, но безобидные прихожане, отказывающиеся, например, от ИНН по той причине, что в них «зашифрованы жидомасонские символы».

Сейчас, когда поднятая ими кампания за запрет «Матильды» идет уже полным ходом, кинотеатры в России отказываются от показа, а правоохранители ежедневно ищут взрывные устройства в десятках торговых центров, школ, офисных зданий, царебожники не кажутся безобидными.

«Уже понятно, что их много, они агрессивны, у них есть финансирование, есть пиарщики, и они будут препятствовать «Матильде» всеми способами, включая криминальные и насильственные, действуя при этом в нормах своих религиозных представлений» – пишет Юлия Калинина.

Сами царебожники так себя не называют, им это имя дали их критики.

Есть несколько разных религиозных групп, объединяющихся вокруг разных лидеров-вождей-авторитетов. В Интернете мелькают такие их названия, как «Сорок сороков», «Царский крест», «Православные фашисты», «Христианское государство — Святая Русь», «Союз православных хоругвеносцев», но самые известные — «Царская православная церковь» и «Святейший правительствующий синод».

Общая для всех царебожников черта — воинствующий антисемитизм. Она скрывается, но не слишком тщательно. Царебожники искренне верят, что Николая II убили хасиды, причем это было ритуальное убийство, нацеленное на разрушение русского народа-богоносца.

Духовный центр царебожников — в Екатеринбурге, где была расстреляна царская семья. Это монастырь Святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме, насельником которого одно время был нынешний духовник Натальи Поклонской отец Сергий.

В Сети есть ее фотографии с отцом Сергием. Упоминается, что два года назад он венчал ее с неким работником прокуратуры.

Как ни странно, но настоящее имя отца Сергия — Николай Романов. Такое вот удивительное совпадение. Сам он не дает интервью. Судя по информации, которую можно найти в Интернете, ему чуть больше 60 лет, он окончил училище МВД, имел три судимости, в середине 80-х был осужден за убийство, отбывал 13 лет в тагильской колонии.

С Ганиной Ямы отец Сергий ушел в 2002 году, чтоб строить женское подворье монастыря в Среднеуральске. Построил. Теперь там Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов». Те, кто был в монастыре, рассказывают, что там и сейчас продолжается масштабная стройка — очевидно, у монастыря есть деньги.

«Почему бывший убийца — священник? Канонически это невозможно. Тут вопрос к РПЦ, но на него не будет ответа, потому что все как всегда упрется в деньги, которые жертвуют отцу Сергию в огромных количествах его могущественные почитатели, — рассказала «МК» женщина, побывавшая не так давно в монастыре. — У них цель — создать православное государство. Вокруг отца Сергия — мощная концентрация самых разных людей, они едут к нему со всех концов. Из разных городов организуются паломничества к о. Сергию как к старцу. Я была в «Спорительнице» — там все строится. И не только там. У отца Сергия много подконтрольных ему храмов и поселений».

С отцом Сергием, кстати, связана недавняя история с учениками гимназии из Екатеринбурга, которых привезли в «Спорительницу хлебов» на экскурсию. Они там попали на «отчитку». Отец Сергий изгонял бесов, и школьники были очень напуганы, потому что люди лаяли, катались по полу, бросались друг на друга — сцена, короче, была ужасная. Об этом случае писали многие СМИ. Но мало кто упомянул, что отчитку проводил духовник депутата Госдумы Поклонской.

«Достоверно неизвестно, каким путем и когда пришла к царебожию Наталья Поклонская. Сначала пришла, а уже потом царебожники продвинули ее на должность прокурора Крыма и следом в Госдуму? Или, наоборот, она сначала стала прокурором, а потом уже прониклась царебожием? Ясно, что не она является духовным лидером этого религиозного течения — лидеры там другие. Она — медийная фигура, милое женское лицо царебожия», – пишет «Московский комсомолец».

Близкий к министерству культуры источник объяснил «МК», что никакой «Матильды» не было бы и в помине, если бы в министерстве знали, что есть такая штука — царебожие, фактически секта, имеющая множество последователей. Никто бы не стал дразнить гусей красивым, но проходным фильмом про любовный роман Николая II, без которого отечественное киноискусство прекрасно могло обойтись.

Почему не знали? Сложный вопрос.

Источники «МК» считают: причина в том, что РПЦ прятала голову в песок. Замалчивала, что в церкви зреет раскол. Если бы РПЦ его признала и с ним боролась, высказывала прямо и недвусмысленно свою позицию, говорила, что царебожие — ересь, поскольку противоречит христианству, то государственные чиновники обходили бы стороной больные точки, появившиеся в православном сообществе. Не бередили бы их. Но они же не знали, где эти больные точки. Они даже не знали, что больные точки вообще есть.

Надо заметить, что патриарх Кирилл и сейчас молчит — это уже после поджогов автомобилей, листовок «За «Матильду» гореть», протараненного кинотеатра, бесконечных эвакуаций торговых центров и угрожающих интервью «православных ваххабитов», опубликованных в нескольких изданиях.

Комментируют происходящее только спикеры РПЦ, отвечающие за связи с общественностью. Но у них главный вектор — отмежеваться. А вот митрополит Павел зачем-то полез на амбразуру. Почему и зачем?